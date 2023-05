Flamengo joga mal, só empata com Ñublense e segue sem engrenar na Libertadores

O Flamengo segue sem encantar na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o time rubro-negro ficou no empate com o Ñublense por 1 a 1, no estádio Municipal de Concepción, pela quarta rodada.

O resultado praticamente encerra as chances do Flamengo de classificar na primeira posição do Grupo A. O time de Sampaoli é o segundo colocado, com cinco pontos, contra dez do Racing-ARG.

O Flamengo aproveitou a fragilidade do adversário para se poupar durante todo o primeiro tempo. Como teve facilmente o domínio da partida, o clube rubro-negro não acelerou o jogo e manteve a partida em ritmo lento, apostando em jogadas com Gerson e Éverton Cebolinha.

Com o adversário praticamente todo recuado, o Flamengo conseguiu chegar em jogada iniciada por David Luiz. Aos 32 minutos, o zagueiro lançou Gerson, que mandou para o meio. Gabigol pegou o rebote, de fora da área, e jogou para o fundo das redes.

A melhor chance do Ñublense aconteceu aos 37 minutos. Vidal errou o domínio e viu a bola chegar em Oyarzo, que soltou a bomba. A bola bateu caprichosamente na trave, sorte do Flamengo, que conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

O Flamengo “sentou” no resultado e passou a gastar o tempo. O Ñublense até tentou ameaçar, mas a diferença técnica era enorme. Aos 17 minutos, o time boliviano arriscou em um arremate com Henríquez. Matheus Cunha fez a defesa.

O time carioca abdicou de jogar futebol e deixou o adversário sonhar. Aos 27 minutos, David Luiz afastou, Gerson caiu na entrada da área e ficou pedindo falta. O juiz mandou o jogo seguir e viu a bola sobrar com Henríquez. Ele fez fila na defesa dentro da área e fez um golaço.

Com 1 a 1 no placar, Sampoli tentou colocar alguns de seus titulares para buscar a vitória, mas o Ñublense não deu espaço e conseguiu arrancar um ponto contra o time rubro-negro.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Racing na quinta-feira, dia 8, às 21h, no Maracanã, no Rio. No dia 7, às 21h, o Ñublense visita o Aucas, no Chillogallo, em Quito, no Equador.

FICHA TÉCNICA

ÑUBLENSE 1 X 1 FLAMENGO

ÑUBLENSE – Nicola Pérez; Rebolledo (Vilches), Cerezo, Rafael Caroca, Salazar e Campuzano; Lorenzo Reyes, Rivera (Jorge Henriquez), Juan Leiva (Probaste) e Oyarzo (Aránguiz); Patricio Rubio (Córdova). Técnico: Jaime García.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Varela (Léo Pereira), Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Vidal (Erick Pulgar) e Gerson; Gabigol, Pedro e Éverton Cebolinha (Victor Hugo). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Gabigol, aos 32 minutos do primeiro tempo. Jorge Henríquez, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lorenzo Reyes, Patrício Rubio e Rivera (Ñublense); Gerson, Victor Hugo e Vidal (Flamengo)

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Municipal de Concepción, em Concepción (CHI).