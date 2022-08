Esporte Flamengo goleia Athletico-PR e segue à caça do líder Palmeiras no Brasileiro

Em um segundo tempo eletrizante no Maracanã, o Flamengo goleou o Athletico-PR por 5 a 0, neste domingo, e segue a sua caminhada de perseguição ao líder Palmeiras, que lidera o Nacional de forma isolada. O triunfo diante dos paranaenses levou a equipe carioca aos 39 pontos, dois a mais que o rubro-negro de Curitiba.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Fabrício Bruno fez os dois primeiros, Ayrton Lucas ampliou, Lázaro fez o quarto e Pedro fechou o número da goleada. Na partida, tanto cariocas quanto paranaenses entraram em campo com um time alternativo. O resultado aumenta a temperatura para o próximo confronto entre os dois times no meio de semana.

Na quarta-feira, o time de Felipão recebe o Flamengo em partida que vale vaga às semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, houve empate de 0 a 0. Assim, quem vencer segue no torneio. Em caso de nova igualdade ao fim do duelo, a decisão vai para os pênaltis.

Já no final de semana, as equipes voltam a virar a chave de olho no Brasileiro. O Flamengo viaja até São Paulo para enfrentar o líder Palmeiras no Allianz. Já o Atlhetico-PR recebe o América-MG em Curitiba.

O jogo deste domingo, no Rio, mostrou um Flamengo tomando a iniciativa da partida apoiado pelos seus torcedores desde o apito inicial. O Athletico-PR apostou na marcação a partir do seu campo à espera de um contra-ataque e passou quase todo o tempo se defendendo.

O Athletico-PR chegou abusar das entradas mais fortes para conter o time carioca. No final do primeiro tempo, Flamengo voltou a pressionar com mais intensidade. Após Diego perder boa chance na pequena área, Marinho cabeceou com perigo e mandou a bola no travessão. Aos fim dos primeiros 45 minutos, o time carioca fez 12 finalizações contra o nenhum chute do adversário.

Na volta para o segundo tempo, o Athletico voltou com mais ímpeto ofensivo passou a incomodar a defesa do Flamengo. O jogo ficou mais franco com as duas equipes buscando mais as ações ofensivas.

O jogo ganhou mobilidade e o Flamengo abriu logo o placar. No escanteio da direita, Fabrício Bruno subiu no primeiro pau e fez 1 a 0. O gol causou uma espécie de apagão na defesa do Athletico-PR. No lance seguinte, Everton Cebolinha chutou livre e Anderson mandou a escanteio. Quase numa repetição do gol de abertura, novamente Fabrício Bruno, novamente de cabeça, aumentou a vantagem para 2 a 0.

Atordoado, o time paranaense se lançou à frente e pagou caro pela ousadia. Matheuzinho escapou em contra-ataque e foi derrubado pelo goleiro na área. Ayrton Lucas pegou a sobra e fez 3 a 0.

O jogo aéreo seguiu sendo a principal arma do Flamengo e o quarto gol teve mais uma vez a participação de Marinho. Em novo escanteio da direita, ele achou Lázaro que venceu a zaga e estufou a rede do Maracanã pela quarta vez na tarde, aos 26 minutos.

Já no final da partida, Dorival colocou parte de seus titulares em campo. Entraram Gabigol, Arrascaeta e Pedro para administrar o restante do duelo e tentar ainda aumentar a goleada. E a estratégia deu certo. Aos 46min, Pedro, de cabeça, fez o quinto. Ao fim do jogo, a torcida festejou bastante a vitória sobre o time de Felipão.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 5 x 0 ATHLETICO-PR

FLAMENGO – Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego Ribas (Arrascaeta), Victor Hugo (Vidal); Marinho (Gabigol), Lázaro (Vitinho) e Everton Cebolinha (Pedro). Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO-PR – Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nicholas Hernández e Pedrinho (Pedrinho); Erick, Alex Santana (Matheus Fernandes) e Vítor Bueno (Léo Citadini); Rômulo (Canobbio), Vítor Roque e Vitinho. Técnico: Felipão.

GOLS – Fabrício Bruno aos 10 e 13 minutos, Ayrton Lucas aos 17 minutos, Lázaro aos 26 minutos e Pedro aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pablo e Thiago Maia (Flamengo); Vítor Roque e Alex Santana (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio(GO).

RENDA – R$ 3.319. 083,75.

PÚBLICO – 59.165 pagantes.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).