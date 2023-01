Esporte Flamengo empata com o Bangu em noite de jovens e retorno do zagueiro Rodrigo Caio

Focado na decisão da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, no sábado, o Flamengo, com jovens da categoria sub-20, empatou com o Bangu na noite desta segunda-feira, por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Dos jogadores relacionados para a partida, a maioria integra a categoria sub-20, exceto o experiente zagueiro Rodrigo Caio, que voltou a atuar após mais de seis meses, quando teve lesão grave no menisco do joelho esquerdo. O time também foi dirigido pelo técnico Mário Jorge, do time de base.

Enquanto isso, o elenco principal, dirigido pelo português Vítor Pereira, segue focado na decisão da Supercopa do Brasil, marcada para o próximo sábado, contra o Palmeiras, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com o empate desta noite, o Flamengo permanece na liderança do Estadual, agora com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense, vice-líder, com nove, e que jogará na quinta-feira contra o Boavista. Já o Bangu é o terceiro, com oito.

Com bola rolando, o Flamengo sentiu a falta de entrosamento e viu o Bangu ser superior boa parte do primeiro tempo. Antes do intervalo, o rival abriu o placar. Aos 43 minutos, Daniel Felizardo encheu o pé e viu Matheus Cunha defender, contudo, ele deu rebote e Renatinho completou para as redes.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com postura mais ofensiva e empatou aos 10 minutos. Patrick saiu jogando errado dentro da grande área, Mateusão roubou a bola e tocou para Lorran, que finalizou forte, no alto e sem chances de defesa para o goleiro Paulo Henrique.

A igualdade deixou o confronto mais equilibrado, contudo, os times tiveram dificuldade para criar novas oportunidades de gol. O Bangu tentou pelo alto e o Flamengo esperou os contra-ataques para vencer, só que sem sucesso. Placar empatado e justo em Volta Redonda.

Pelo Carioca, o Flamengo voltará a campo somente no dia 1º de fevereiro, quando receberá o Boavista, às 21h10, no Maracanã, no Rio. Já o Bangu, por sua vez, visitará o Nova Iguaçu no próximo sábado, às 15h30, no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu.

FICHA TÉCNICA

BANGU 1 X 1 FLAMENGO

BANGU – Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan (Vitor), Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho (Guilherme Liberato), Adsson, Samuel (Saulo) e Edinho (Gabryel Martins); Daniel Felizardo (Kevin) e Luís Felipe. Técnico: Felipe Loureiro.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio (Gabriel Noga depois Diegão), Cleiton e Marcos Paulo (Petterson); Igor Jesus, Evertton Araújo e Lorran; Thiaguinho, Mateusão e Werton. Técnico: Mário Jorge (auxiliar).

GOLS – Renatinho, aos 43 minutos do primeiro tempo. Lorran, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Henrique, Adryan e Guilherme Liberato (Bangu); Marcos Paulo e Igor Jesus (Flamengo).

PÚBLICO – 10.798 total (10.148 pagantes).

RENDA – R$ 376.690,00.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.