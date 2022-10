Flamengo é multado pelo STJD por uso de sinalizadores em semi da Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Flamengo pelo uso de três sinalizadores durante a partida contra o São Paulo pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Denunciado por descumprir obrigação legal e o regulamento da competição, o time carioca foi multado em R$ 600,00. A decisão foi proferida por unanimidade nesta terça pelos auditores da Segunda Comissão Disciplinar.

A infração foi registrada na súmula do jogo em que o rubro-negro derrotou o São Paulo por 1 a 0 se classificando para a decisão da Copa do Brasil, no dia 14 de setembro.

O uso de sinalizadores gerou denúncia ao Flamengo no artigo 191, inciso I e III, do Código Brasildieo de Justiça Desportiva.

Na sua defesa, o Flamengo juntou prova de vídeo a fim de mostrar que foram acesos três sinalizadores e, em seguida, sustentou a ausência de gravidade de conduta.

Dos tribunais para os campos, o Flamengo enfrenta a primeira das duas decisões que tem pela frente em de outubro. Nesta quarta, o clube carioca enfrenta o Corinthians pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Quem vencer fica com o título. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

No final do mês, no dia 29, a delegação rubro-negra viaja até Guayaquil, no Equador, para encarar o Athletico-PR na final da Libertadores.