Flamengo e Iate definem seus vencedores

O Campeonato Interno de Futebol Minicampo, no Flamengo, acabou no último fim de semana, com a definição do campeão de cada categoria. Entre sexta-feira e sábado, quatro finais terminaram nas cobranças de pênalti. No Iate Clube, o Z Sport levantou a taça do Campeonato Pedro Casagrande e Vail de Campos ao bater o Orion Cores na decisão, por 2 a 1.

No Flamengo, os times que venceram nas penalidades são Jornal de Nova Odessa, na classe Jovem; Restaurante Lê Pettit/Top Collor, na Intermediária; Agropet Mineiro/KZA9 Tintas, na Sênior; e Americana Guinchos/Marcsteel, na Super Sênior.

Na categoria Sênior, por outro lado, o Max Limp garantiu o título ainda no tempo regulamentar, com uma goleada sobre o Mag Sac Embalagens, por 4 a 0.

Dessas cinco categorias, o atleta com mais gols foi Rafael Lopes Monteiro, do JC Limpadora, na classe Jovem. Ele anotou 39 tentos na competição.

VETERANOS

No Clube Veteranos, as decisões contam com jogos de ida e volta. Os primeiros confrontos ocorreram no último sábado. O Stock do Chopp largou à frente na disputa contra o São Lucas Saúde, após vitória por 5 a 1, na categoria Intermediária.

Na Sênior, a vantagem é do Bar do Zé Carlos, que venceu o Status Representações por 3 a 2. Na Máster, a situação está totalmente em aberto, pois Acapulco Imóveis e Hitscolor ficaram no 1 a 1. As equipes decidirão o título da Copa Cervejaria Campanária no próximo sábado.

CLUBE VETERANOS

Final da Copa Cervejaria Campanária

São Lucas Saúde 1 x 5 Stock do Chopp (Intermediária)

Bar do Zé Carlos 3 x 2 Status Representações (Sênior)

Acapulco Imóveis 1 x 1 Hitscolor (Master)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Final do Campeonato

Interno de Futebol Minicampo

Jornal de Nova Odessa 1 x 1 Ameripesca (Jovem)

A&J Lavanderia/Cimentolit 1 x 1 Restaurante Lê Pettit/Top Collor (Intermediária)

Agropet Mineiro/KZA9 Tintas 0 x 0 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 2 x 2 Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

Mag Sac Embalagens 0 x 4 Max Limp (Feminino)

IATE CLUBE

Final do Campeonato

Pedro Casagrande e Vail de Campos

Categoria Livre

Z Sport 2 x 1 Orion Cores