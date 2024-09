Flamengo e Fluminense assinam contrato de concessão do Maracanã por 20 anos

Flamengo e Fluminense assinaram nesta sexta-feira o novo contrato de concessão do Maracanã. Os dois clubes venceram a licitação e assinaram o vínculo de 20 anos junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, em evento realizado no próprio estádio. Os presidentes dos dois clubes estiveram presentes, assim como o governador Cláudio Castro.

Fla e Flu compartilham a gestão do Maracanã desde abril de 2019, sendo o Flamengo com 65% e o Fluminense, com 35%. No início de setembro, os dois clubes registraram uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), do Consórcio Fla-Flu na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

A SPE venceu a licitação, na qual ambos os clubes vão administrar todo o complexo do Maracanã. Pela proposta, os dois times vão investir R$ 186 milhões no local pelas próximas duas décadas.

“Talvez a maior conquista que o Flamengo tenha tido nos últimos seis anos, sinceramente falando, apesar da importância dos títulos que a gente teve no futebol, foi o Maracanã. Até porque, se não tivéssemos o Maracanã, dificilmente os títulos teriam ocorrido. A gente tem que relembrar que quando assumimos em 2019 não tínhamos lugar para jogar. O Flamengo tinha alugado o estádio da Portuguesa. Tinha uma série de problemas lá. E a gente foi em busca da operação do Maracanã, que naquela época era feita através de um intermediário”, declarou o presidente do Fla, Rodolfo Landim.

Apesar do interesse do rubro-negro em construir um estádio próprio, o mandatário do Fla indicou que o clube deve renovar o contrato além do prazo de 20 anos. “Esse termo foi sendo renovado de seis em seis meses. A ideia era ter uma licitação. A gente acabou participando de uma licitação, de um processo mais curto, com prazo de um ano, até que a licitação definitiva fosse terminada. E agora finalmente a gente consegue assinar a licitação de 20 anos. Ou seja, acho praticamente impossível que no futuro, depois de 20 anos, essa cessão não seja renovada.”

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, também exaltou a vitória na licitação. “Esses cinco anos valeram demais para nós, de aprendizado. Não só da gestão do estádio, mas também um grande aprendizado, uma grande amizade na convivência. Somos adversários no campo, mas somos muito parceiros no Maracanã, somos muito parceiros em outras questões do futebol brasileiro. A gente faz muita coisa junto, pensa muita coisa parecida sobre o futuro do futebol brasileiro. É o maior estádio do mundo. Maior cartão postal do futebol mundial”, declarou.