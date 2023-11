Flamengo desencanta no Brasileirão e impõe a quarta derrota seguida ao Fortaleza

Depois de duas derrotas seguidas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, visitou o Fortaleza e fez 2 a 0, com gols de Pedro, que lembrou muito a final da Copa do Mundo de 2002, e Luiz Araújo. A partida, válida pela 32ª rodada, foi realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Com a vitória, o Flamengo chegou a 53 pontos, ainda fora do G-4. Entretanto, o time carioca tem um jogo a menos, diante do Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada, que será realizado em 23 de novembro. O Fortaleza conheceu sua quarta derrota seguida e segue com 42 pontos, vendo a disputa por uma vaga à Libertadores ficar longe.

O Fortaleza foi o primeiro a ter uma boa chegada ofensiva. Machuca disparou pela esquerda e chutou cruzado, mas Rossi defendeu em dois tempos. Depois, Marinho recebeu na direita, cortou e finalizou, mas a bola explodiu na defesa. Em outro lance, o ex-jogador do Flamengo arriscou da meia-lua, mas para fora.

Apesar das principais chegadas terem sido do Fortaleza no primeiro tempo, o Flamengo foi efetivo e abriu o placar aos 44 minutos, em gol que lembrou a final da Copa do Mundo de 2002, quando Cafu acionou Rivaldo, que deu um lindo corta-luz para Ronaldo marcar.

Na Arena Castelão, a jogada foi invertida, começando no lado esquerdo. Após algumas tentativas de furar a defesa, a bola ficou com Filipe Luís, que tocou para a meia-lua. Pulgar fez o corta-luz e a bola chegou em Pedro, que ajeitou e chutou rápido, no cantinho. Nos minutos finais, Everton Cebolinha quase ampliou. Ele arrancou em velocidade, invadiu a área e chutou cruzado, mas João Ricardo fez grande defesa.

O segundo tempo começou agitado e o Fortaleza quase empatou no primeiro minuto com Lucas Crispim, que arriscou chute de fora da área e acertou a trave. A resposta do Flamengo veio depois, com Arrascaeta acionado no lado esquerdo. Ele cruzou e Matheuzinho finalizou de primeira, mas para fora.

Apesar de mais algumas chances para ambos os lados, o Flamengo definiu a vitória aos 41 minutos. Ayrton Lucas tabelou com Filipe Luís, chegou à linha de fundo e cruzou para a área. Em lance parecido com o do primeiro gol, Everton Ribeiro fez um corta-luz para Luiz Araújo finalizar de primeira e fazer 2 a 0.

Mesmo com o placar, o Fortaleza exerceu pressão no fim e quase diminuiu com José Welison. Ele chutou de longe e acertou o travessão. Com isso, a vitória do Flamengo foi confirmada.

Os dois times voltam a campo pela 33ª rodada na próxima quarta-feira. Às 20h, o Fortaleza visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Mais tarde, às 21h30, o Flamengo volta a jogar em casa, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 2 FLAMENGO

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Escobar) e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Thiago Galhardo), Lucas Sasha (José Welison) e Pochettino (Lucas Crispim); Lucero, Marinho (Yago Pikachu) e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLAMENGO – Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Erick Pulgar, Thiago Maia (Rodrigo Caio) e Arrascaeta (Victor Hugo); Pedro (Ayrton Lucas), Everton (Everton Ribeiro) e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

GOLS – Pedro, aos 44 minutos do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 41 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Machuca (Fortaleza); Filipe Luís, Erick Pulgar e Thiago Maia (Flamengo).

RENDA – R$ 2.553.498,00.

PÚBLICO – 49.324 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).