Flamengo derrota Botafogo em clássico ruim do Carioca diante de Dorival Júnior

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, foi até o Maracanã para ver o clássico entre Flamengo e Botafogo. Nesta quarta-feira, em duelo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara. E o treinador não deve ter gostado do que viu em campo. O gol da vitória rubro-negra só saiu aos 50 minutos da etapa final com o zagueiro Léo Pereira.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 12 pontos, dois atr´as do líder Fluminense. O Botafogo segue com 11, ao lado do Nova Iguaçu.

O jogo começou com o Flamengo imprimindo forte marcação no campo ofensivo, mas sem criatividade para formar jogadas, enquanto o Botafogo buscava os contra-ataques com ‘chutões’ sem direção. Com isso, o jogo ficou truncado nos primeiros dez minutos.

Pedro, com um chute de longe, obrigou Gatito Fernández a fazer a primeira defesa da partida. A partir daí, o Botafogo passou a tocar mais a bola. O canhoto Luiz Henrique, em sua estreia, teve boa presença pela direita, mas foi Tiquinho que quase abriu o placar aos 15 minutos, após lindo cruzamento de trivela de Hugo. Rossi fez bela defesa. Na sequência, Júnior Santos também teve chance de abrir o placar.

O panorama do jogo mudou. O Botafogo ficou mais tempo com a bola, mas a melhor troca de passes do Flamengo fez o time rubro-negro equilibrar a disputa.

Os momentos finais da primeira eta foram de muita marcação e de algumas faltas mais ríspidas dos dois lados. As defesas suportaram os ataques, as chances de não surgiram e o empate sem gols foi o mais justo. O público presente ao Maracanã não gostou e vaiou.

Os jogadores parecem sentir no início do segundo tempo o mau humor vindo das arquibancadas. Sem inspiração, o jogo ficou morno e desinteressante com as duas equipes deixando muito claro que estão em início de trabalho, após mudanças na estrutura da escalação de ambos os times.

O primeiro lance mais agressivo ocorreu aos 16 minutos, com Luiz Araújo, que acabara de entrar no lugar de De La Cruz. Gatito Fernandez foi bem e interceptou a finalização de longa distância.

Os dois treinadores fizeram alterações na equipe e Tite teve melhores opções que Tiago Nunes. Com isso, o Flamengo foi mais perigoso nos minutos finais. Gabriel, que substituiu Pedro, tabelou com Arrascaeta e por pouco o uruguaio não fez o primeiro gol do jogo, aos 36 minutos.

Aparentando melhor preparo físico neste início de temporada, o Flamengo pressionou nos minutos finais. E o gol veio aos 50 minutos, após escanteio pela esquerda. Gatito foi mal para a bola e Léo Pereira marcou : 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 BOTAFOGO

FLAMENGO – Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Pedro (Gabriel) e Everton (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza (Bastos) e Hugo; Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas (Victor Sá) e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Newton), Tiquinho Soares (Savarino) e Júnior Santos. Técnico: Tiago Nunes.

GOL – Léo Pereira aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Júnior Santos, Everton, Lucas Halter, Alexander Barboza e Erick Pulgar.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA – R$ 2.127.144,50.

PÚBLICO – 46.796 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio.