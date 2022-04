Esporte Flamengo contrata Ayrton Lucas, do Spartak Moscou, ex-lateral do Fluminense

O Flamengo acertou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos. O jogador, revelado pelo Fluminense, chega por empréstimo até o final da temporada, vindo do Spartak Moscou.

O Spartak comprou Ayrton em 2019 do Fluminense e pagou 7 milhões de euros. O contrato com o Flamengo não deve ter obrigação de compra em caso de metas atingidas. Ele possui vínculo com os russos até 2026.

A última vez que Ayrton atuou pelo Spartak foi em 19 de março, no empate com o Nizhny Novgorod. Na ocasião, ele teve um lesão no tornozelo e desde então está em tratamento.

Ayrton Lucas é aguardado no Rio nos próximos dias, quando será submetido a exames médicos. O atleta atuou pela seleção brasileira pré-olímpica, mas não foi convocado para disputar os Jogos de Tóquio no ano passado.