Flamengo confirma saída de Diego Alves e prepara despedida: ‘Um ícone histórico’

Assim como já havia sido indicado pela diretoria do Flamengo, o goleiro Diego Alves não continuará no time rubro-negro para a próxima temporada. O jogador de 37 não recebeu uma oferta para renovar seu contrato, que vence em dezembro deste ano. Em publicação nas redes sociais, o clube exaltou o atleta, vencedor de 11 títulos com a camisa rubro-negra, e confirmou a despedida NA última rodada do Brasileirão, contra o Avaí, no Maracanã.

“Ele nos fez acreditar. Com fé, jogamos a partir de um goleiraço, um ícone histórico: o maior pegador de pênaltis do futebol mundial. O Manto Sagrado lhe marcou e Diego Alves nos marcou. A Nação agradece pela qualidade, pela dedicação e pelos momentos únicos! Seus braços salvaram vitórias, levaram nossa braçadeira e levantaram muitas taças. Seu nome ficou para a história do Clube de Regatas do Flamengo. Nosso paredão se despede do Mengão diante do Avaí. Obrigado por tudo, Diego Alves”, diz o comunicado do clube.

Contratado pelo Flamengo em 2017, após dez temporadas no futebol da Espanha, onde defendeu Almeria e Valencia, o goleiro foi peça importante de títulos como a Copa Libertadores de 2017. No currículo também tem três Cariocas (2019, 2020 e 2021), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), e uma Recopa Sul-Americana (2020), além da Copa do Brasil e da Libertadores da atual temporada.

Diego Alvos entrou em campo com a camisa rubro-negro em 216 jogos. Neste ano, não teve o mesmo espaço das temporadas anteriores. Até aqui, restando duas partidas para o fim da temporada, participou de sete jogos, o último deles há pouco menos de duas semanas, na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, antes da final da Libertadores. Hoje, o titular absoluto da posição é Santos, contratado junto ao Atlhetico-PR em abril.