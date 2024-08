Flamengo confirma lesões e Pedro e Gabigol viram desfalques por até um mês

O que mais o técnico Tite temia se concretizou. Os atacantes Pedro e Gabigol foram diagnosticados com lesões na coxa e desfalcam o Flamengo nos próximos compromissos, tanto no Brasileirão quanto na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Bolívar, na altitude de La Paz. A dupla se lesionou justamente diante do time boliviano na última quinta-feira. Eles passaram por exames na sexta, no Ninho do Urubu.

Existia uma preocupação em cima da lesão de Pedro, que acabou sendo mais leve do que os médicos previram em um primeiro momento. O atacante sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda e deve ficar três semanas de molho antes de voltar aos gramados para reforçar o Flamengo.

Já o prazo de recuperação de Gabigol é de, no mínimo, um mês. O atacante sofreu uma lesão na posterior da coxa direita, bem semelhante com a de Pedro. Com isso, Tite acabou perdendo as suas duas referências bem em uma partida decisiva de Libertadores.

Sem eles, o treinador deve apostar no retorno de Bruno Henrique. O atacante é a esperança de gols da equipe ao lado de Luiz Araújo, que foi decisivo na vitória sobre o Bolívar, por 2 a 0, no Maracanã. O Flamengo vai a La Paz podendo perder por até um gol de diferença para selar sua vaga às quartas de final da Libertadores. O jogo será na próxima quinta-feira.

Antes, porém, o Flamengo terá um clássico pela frente, sequência de jogos que rendeu muita reclamação por parte de Tite, que trocou provocações com o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj). O time rubro-negro deve atuar com um time misto diante do Botafogo, neste domingo, às 18h30, no Engenhão.

O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 41 pontos, contra 43 do próprio Botafogo, que tem uma partida a mais em relação ao seu rival. Entre eles está o Fortaleza, com 42.