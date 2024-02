Flamengo confirma e Gerson passará por cirurgia na próxima sexta-feira

O Flamengo informou nesta terça-feira, através de suas redes sociais, que o volante Gerson passará, na sexta, por um procedimento cirúrgico para dar prosseguimento ao tratamento das dores abdominais que o fez desfalcar o clube nas últimas rodadas da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca.

“O atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do uréter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo doutor Renato Muglia, no hospital Copa Star, na próxima sexta-feira, dia 1° de março”, explicou o clube.

O volante deu entrada em um hospital localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no domingo (18) e ficou internado até terça-feira (20), quando recebeu alta. Os exames indicaram a necessidade de cirurgia, mas o tratamento inicial foi a base de medicamentos.

Com a decisão pelo procedimento cirúrgico, Gerson não defenderá mais o Flamengo no Campeonato Carioca. O clube optou por não determinar um prazo para recuperação do atleta, que esteve no Maracanã no último domingo (25), na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0.

Com a ausência do volante, o técnico Tite tem optado por um meio de campo formado por Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta. O segundo tem atuado de uma forma mais defensiva, dando liberdade para o camisa 10 e para o trio de ataque, contra o Fluminense, formado por: Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

Novamente sem Gerson, o já classificado e campeão da Taça Guanabara, Flamengo, enfrenta o Madureira neste sábado, às 16h, pela última rodada da primeira fase.