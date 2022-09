Flamengo arranca empate com Goiás e vê distância para o líder Palmeiras aumentar

Com um time misto escalado pelo técnico Dorival Júnior, o Flamengo ficou no empate de 1 a 1 com o Goiás neste domingo, em Goiânia, e viu a distância para o líder Palmeiras aumentar de sete para nove pontos (54 a 45). A equipe carioca perdeu também a condição de vice-líder e ocupa o terceiro lugar. O segundo colocado é o Internacional, que venceu o Cuiabá no sábado e contabiliza 46 pontos. O Goiás, que vinha embalado por três triunfos, chega aos 36 na classificação e ocupa o nono posto.

Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo. Diego marcou para os donos da casa enquanto Matheus França igualou o placar. O empate flamenguista saiu após intervenção do VAR. O juiz anulou o lance, mas após consultar as imagens, confirmou o 1 a 1 no placar.

Na quarta-feira, o Flamengo trabalha em outra frente buscando vaga em mais uma final de campeonato na temporada. O time do técnico Dorival Júnior enfrenta o São Paulo no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã.

Já pelo Brasileiro, a equipe carioca volta a entrar em campo no domingo e terá pela frente o Fluminense. No mesmo dia, o Goiás enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista.

Jogando sob forte calor, Goiás e Flamengo fizeram um primeiro tempo cadenciado, onde as duas equipes optaram pelo volume de jogo no meio-campo e as bolas longas para a velocidade de seus atacantes.

De olho no duelo do meio de semana pela Copa do Brasil, Dorival Júnior lançou mão de um time misto para fazer frente ao Goiás. Além da zaga (David Luiz e Léo Pereira) e do volante Thiago Maia, o treinador rubro-negro escalou Éverton Ribeiro de saída para armar as ações ofensivas.

O Flamengo teve duas chances claras de marcar. A primeira com Cebolinha, que entrou livre na área mas se atrapalhou na hora de finalizar com a saída do goleiro Tadeu. A outra oportunidade foi com Marinho. Ele entrou em velocidade, mas na hora do chute, mandou a bola nas arquibancadas.

O Goiás perdeu a oportunidade mais clara. Pedro Raul fez o pivô e abriu na direita para Diego. Ele progrediu pela direita, entrou na área, mas chutou cruzado e errou o alvo.

A etapa final teve o mesmo histórico do primeiro tempo. Mesmo jogando diante de sua torcida, o Goiás continuou recuado. Com a necessidade de vitória, Dorival Júnior trocou Éverton Ribeiro por Arrascaeta e escalou Rodinei na ponta direita a fim de obter mais força ofensiva.

Mateus França e Matheuzão também entraram para aumentar a pressão. Apostando nas bolas longas, o time da casa seguiu incomodando. E foi num lance de Pedro Raul que os goianos abriram o placar. O centroavante dominou a bola, fez a parede e rolou para Diego fazer 1 a 0 aos 34 minutos.

A resposta do Flamengo veio rápido e com bola na rede. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta, Léo Pereira desviou e Matheus França empatou. O juiz marcou falta de ataque e o VAR foi acionado. O lance no entanto foi confirmado e o empate validado.

A partida teve oito minutos de acréscimo com o Flamengo em busca da virada. No entanto, a boa atuação do goleiro Tadeu garantiu o 1 a 1 até o fim da partida.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 1 FLAMENGO

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir (Felipe Bastos), Marquinhos Gabriel (Caio Vinícius), Diego (Apodi) e Vinícius (Renato Júnior); Pedro Raul e Dadá Belmonte (Matheus Sales). Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO – Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (João Gomes), Everton Ribeiro (Arrascaeta); Marinho (Rodinei), Victor Hugo (Mateusão) e Everton Cebolinha (Matheus França). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Diego, aos 34, e Matheus França aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Sávio e Vinícius (Goiás); Ayrton Lucas (Flamengo).

ÁRBITRO – Ramom Abatti Abel (SC).

RENDA – R$ 73 1.500,00.

PÚBLICO – 11.584 pagantes (13.798 no total).

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).