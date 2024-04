Flamengo anuncia lesões e Arrascaeta e Pulgar viram desfalques na Copa do Brasil

O flamenguista não para de amargar notícia ruim. Nesta segunda-feira, um dia após perder para o rival Botafogo e desperdiçar a chance de se isolar na liderança do Brasileirão, o clube informou que Arrascaeta e Pulgar sofreram lesões no clássico e serão desfalques diante do Amazonas, quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

O meia uruguaio e o volante chileno foram substituídos por Tite diante do Botafogo – derrota por 2 a 0 – e passaram por exames de imagem que confirmaram as contusões. O clube não informou o tempo de recuperação, mas dificilmente voltam rapidamente, também se tornando ausência na visita ao Red Bull Bragantino, sábado.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Arrascaeta e Erick (Pulgar) passaram por exames nesta segunda-feira. Arrascaeta foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa direita. Já Erick teve a entorse confirmada no tornozelo esquerdo. Os dois iniciaram tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu”, revelou o clube.

Pulgar deu lugar para Allan ainda no intervalo. O ex-jogador do Atlético-MG deve ser mantido como primeiro volante, com Arrascaeta abrindo espaços para a volta de Gerson entre os 11 iniciais. Desta maneira, o também uruguaio De la Cruz seria deslocado para a armação das jogadas.

Após a derrota para o Botafogo, a comissão técnica de Tite e a diretoria foram bastante cobradas não apenas pelos três jogos sem vitórias, com duas derrotas seguidas, mas pelo rendimento ruim apresentado pelo elenco. Diante do Amazonas, além de ganhar, o time entrará pressionado a jogar bem.

A bronca com Tite cresceu pelo fato de o treinador poupar Pedro e De la Cruz no 0 a 0 com o Palmeiras e por deixar sete titulares no Rio se preparando para o clássico e não indo à Bolívia, onde o time perdeu do Bolívar, por 2 a 1, pela Libertadores.