Flamengo anuncia a renovação de contrato de David Luiz até o fim de 2023

Um dos líderes do elenco rubro-negro confirmou a sua permanência no clube por mais um ano. O zagueiro David Luiz acertou a renovação de contrato com o Flamengo e segue na Gávea até dezembro de 2023. O anúncio foi feito nesta sexta-feira.

Profundamente identificado com a torcida, o defensor foi peça importante na retomada do clube após a chegada do técnico Dorival Júnior. Além da sua qualidade técnica e espírito e liderança, ele foi importante também na recuperação de jogadores que estavam marcados com a torcida.

O lateral direito Rodinei e o zagueiro Léo Pereira são exemplos da influência positiva de David Luiz no grupo. Os dois atletas terminaram a temporada de 2022 como titulares absolutos nas campanhas dos títulos da Libertadores e também da Copa do Brasil.

Por meio das redes sociais, o clube informou a renovação e destacou a atual passagem do zagueiro no Flamengo.

“A gente sabe o tanto que ele gosta de ser Flamengo. Qualidade, liderança e disposição para levantar taças. Em 2022 foram as da Libertadores e da Copa do Brasil. Vamos juntos por mais, David! O craque renovou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2023!”

O Flamengo terá um início de ano já marcado por decisões. A primeira delas acontece no dia 28 de janeiro. O time carioca enfrenta o Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil.

Em fevereiro, o calendário sinaliza o Mundial de Clubes, que teve as datas e o local definidos pela Fifa nesta sexta-feira. O torneio será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro no Marrocos. Campeão da Libertadores, o clube rubro-negro entra na fase semifinal, assim como o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões.

Em função da definição do Mundial, a Conmebol vai ser obrigada a rever as datas para a disputa da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle. Inicialmente, as partidas estavam marcadas para os dias 8 e 15 de fevereiro.