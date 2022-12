Flamengo acerta com Spartak Moscou e confirma compra de Ayrton Lucas até 2025

O Flamengo definiu a situação de Ayrton Lucas nesta sexta-feira. O time carioca confirmou que chegou a um acordo com o Spartak Moscou, da Rússia, e adquiriu o lateral-esquerdo por R$ 39,6 milhões. O novo contrato do jogador com a equipe rubro-negra é válido até 2025.

Ayrton Lucas tinha vínculo com o Flamengo até o fim da última temporada e nunca escondeu o desejo de seguir no clube. Outras equipes do futebol brasileiro também sondaram o jogador, mas o clube carioca confirmou a compra.

O lateral tem 25 anos e começou a carreira no ABC. Passou por Madureira, Londrina e Fluminense, até chegar ao Spartak Moscou. No Flamengo, ele disputou 41 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências. Ele se revezou na posição com Filipe Luís, que renovou com o clube rubro-negro até 2024.

Pelo Flamengo, Ayrton Lucas conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, ambos na atual temporada. Na decisão do torneio continental, diante do Athletico-PR, entrou no decorrer da partida, na vaga de Filipe Luís, e teve participação fundamental ao sofrer a falta que acabou com a expulsão do zagueiro Pedro Henrique.

A expectativa é que ele volte a se revezar com Filipe Luís no tumultuado calendário do Flamengo na temporada, com Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, além de Mundial de Clubes.