Flaco López exalta boa fase de Raphael Veiga no Palmeiras e projeta jogo contra o Fortaleza

Após realizarem exercícios no centro de excelência, os jogadores do Palmeiras foram a campo na manhã desta terça-feira e realizaram trabalhos técnicos e táticos sob o comando de Abel Ferreira, como “bobinho”. O time encerrou a preparação para o duelo com o Fortaleza, nesta quarta, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do primeiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no domingo, no Allianz Parque, o atacante Flaco López exaltou o talento do companheiro Raphael Veiga, que deu a assistência para ele.

“Muito feliz pelo gol e por mais uma vitória. Seguimos crescendo, trabalhando muito forte aqui para os grandes compromissos que teremos pela frente. Jogar com um craque como o Veiga é muito especial para mim, ele sempre me acha. É só fazer os movimentos que a bola cai sempre onde eu quero”, explicou o argentino, que já balançou as redes 13 vezes na atual temporada.

Para Flaco, o duelo com o Fortaleza será duro pela qualidade do rival e também pela distância a ser percorrida até a capital cearense. “Fortaleza é um pouco longe de São Paulo, então o clube já está trabalhando para fazermos uma ótima viagem e termos tudo o que precisamos lá. Mais uma viagem e vamos em busca dos três pontos”, completou.

O Palmeiras é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, e vem de cinco vitórias seguidas – Criciúma, Vasco, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Juventude.

A equipe tem a melhor campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro, com 86,67% de aproveitamento (quatro vitórias e um empate em cinco jogos, com apenas um gol sofrido), seguido pelo Flamengo, com 66,67% (três vitórias e três empates em seis partidas, com quatro gols sofridos). O time paulista e o carioca são os únicos invictos fora de casa.