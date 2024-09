Flaco López decide, Palmeiras vence Vasco em Brasília e mantém perseguição ao Botafogo

Se o Botafogo não dá brecha, o Palmeiras também tem feito sua parte. Ambos descolaram dos demais e dão sinais de que serão os principais candidatos ao título brasileiro. Neste domingo, o time paulista, que busca o tri consecutivo do Brasileirão, conquistou mais três pontos ao derrotar o Vasco por 1 a 0 em um equilibrado duelo no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

São 53 pontos para o Palmeiras, que se mantém em segundo e está a três do líder Botafogo. A sequência invicta alviverde foi ampliada agora para seis partidas – cinco vitórias e um empate. Nesta semana, vai descansar, já que está fora das Copas, e volta a jogar no próximo sábado. O adversário é o Atlético Mineiro, em jogo marcado para o Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas.

Ganhando e jogando bem, o vice-líder não fez a melhor de suas apresentações, mas não deixa de comemorar bastante o triunfo que lhe mantém próximo do Botafogo e foi conquistado graças ao faro de gol de Flaco López, argentino que tem sido cada vez mais decisivo. Acostumado a decidir jogos, Estêvão, machucado, fez falta à equipe paulista.

O Vasco viu ruir sua série invicta de seis partidas. Eram três vitórias e três empates até o revés deste domingo. O time cruzmaltino tem 35 pontos e está em posição intermediária. A derrota atrapalha o planejamento, mas continua sendo possível vislumbrar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Vasco e Palmeiras se estudaram e se cansaram no primeiro tempo. Foi exaustivo para os atletas jogar em Brasília, cidade tomadas pela fumaça produzida por incêndios que atingiram o Parque Nacional, localizado a cerca de 10 km do Mané Garrincha, nos últimos dias. O fogo está controlado desde quarta-feira, mas o tempo seco e quente e a umidade baixa prejudicaram os jogadores.

Ainda assim, foi de bom o nível a partida no estádio brasiliense, o mais caro da Copa do Mundo de 2014 que voltou a ter protagonismo ao receber mais jogos. Lotado – com mais de 60 mil – e dividido entre vascaínos e palmeirenses, o estádio foi palco de uma apresentação melhor do Palmeiras, mais atento, entrosado e equilibrado que o Vasco, ainda que o time carioca experimente a sua melhor fase na temporada.

Era bom o jogo mas não havia finalizações até o Palmeiras, geralmente letal, aproveitar um vacilo do rival. Quando Rayan tentou passar na defesa presenteou Flaco López. O canhoto avançou sozinho e bateu com seu pé direito sem muita força, mas no canto, para abrir o placar se tornar o vice-artilheiro do Brasileirão. São nove gols para o centroavante argentino, que ostenta 21 na temporada, a melhor e mais goleadora de sua carreira.

Weverton trabalhou apenas uma vez, para espalmar o potente chute de David de fora da área. Os visitantes não desceram ao vestiário em vantagem porque a trave salvou os vascaínos no forte arremate de Raphael Veiga, que substituiu com competência o jovem Estêvão, maior estrela do elenco que se recupera de lesão muscular

No segundo tempo, seguiu melhor o Palmeiras. Os paulistas, porém, não tiveram a mesma eficiência mostrada na etapa inicial. Armado para contra-atacar, o time de Abel Ferreira teve três chances para ampliar o jogo e defini-lo, mas Maurício e Flaco López – duas vezes – não encontraram as redes. O meio-campista parou no goleiro Léo Jardim e o centroavante, em linda bicicleta, acertou o travessão.

Abel escolheu demorar para mexer, o Palmeiras cansou e o Vasco, mais fresco, dominou a partida. Criou, porém, pouco para empatar, e reclamou de uma penalidade quando a bola bateu na mão de Vanderlan. O juiz foi ao VAR e notou que a mão estava colada ao corpo do lateral palmeirense. Por isso, o juiz não assinalou a penalidade.

O Palmeiras sofreu até Abel usar seu banco e, com jogadores frescos, conseguir voltar a dominar as ações. Philippe Coutinho, do outro lado, tentou de tudo. Tabelou com Vegetti, correu e driblou, com direito a caneta em Giay. Mas, sem ninguém do mesmo nível para acompanhá-lo, nada pode fazer. Os paulistas seguraram o triunfo até o fim.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 0 X 1 PALMEIRAS

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Dominguez), Sforza (Mateus Carvalho) e Payet (Philippe Coutinho); Rayan (Emerson Rodríguez), Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

PALMEIRAS – Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos, Raphael Veiga (Lázaro) e Maurício (Fabinho); Felipe Anderson (Rômulo) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Flaco López, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vegetti, Richard Ríos, Zé Rafael, Weverton.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 7.496.563.

PÚBLICO – 62.186 torcedores.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).