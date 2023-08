Flaco López comemora ‘noite mágica’ contra o Cruzeiro e se diz mais ‘ambientado’ no Palmeiras

Abel Ferreira ainda não conseguiu encontrar um homem-gol no Palmeiras. Ora utiliza Roni como falso 9, às vezes apela ao jovem Endrick e sempre vem colocando Breno Lopes no decorrer das partidas. Contratado para ser o centroavante, o argentino Flaco López sofreu com a adaptação na chegada ao clube, mas agora já garante estar mais ambientado e celebrou a “noite mágica” contra o Cruzeiro, ao garantir a vitória nos acréscimos.

Foi o sétimo gol do argentino no Palmeiras. Apesar do baixo número de bolas nas redes adversárias, ele já está no Top 10 entre os compatriota, com o mesmo número de Allione e Gioino.

“Foi incrível, uma noite mágica de novo para nós, com o gol já finalizando o jogo. Serve para dar mais confiança para encarar os próximos jogos que temos e estou muito feliz”, afirmou o atacante de 22 anos. López já defendeu o Palmeiras em 41 partidas. Dos sete gols, cinco foram na atual temporada, na qual se vê mais adaptado.

“Custou no começo, mas estou me acostumando. Já faz um ano que estou aqui, já compreendendo bem as coisas e estou me preparando para os próximos desafios. Estou confiante e acho que tive um crescimento muito grande de 2022 para 2023”, avaliou, feliz pelo progresso.

Autor do gol no empate com o Cuiabá no ano passado, por 1 a 1, o atacante espera repetir a dose no sábado, em nova ida à Arena Pantanal. O time do centro-oeste, por sinal, traz boas lembranças a Flaco López, que também anotou no primeiro turno deste ano, em vitória por 2 a 1. Nada, porém,de desmerecer o oponente.

“O Cuiabá é um rival muito forte, como qualquer rival no Brasileirão. Todos podem fazer grandes jogos, ainda mais contra nós, pois todos querem nos vencer. Temos que trabalhar como sempre e buscar o melhor resultado no sábado.”