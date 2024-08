Fláco Lopez brilha e Palmeiras bate São Paulo no fim do Choque-Rei

Verdão venceu por 2 a 1 neste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Flaco López, do Palmeiras, em meio à marcação do São Paulo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras superou o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi uma exibição de almanaque de Flaco López na função de centroavante. O argentino desequilibrou com bom posicionamento e marcou os dois gols palmeirenses. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira se mantém viva na disputa pelo título, na quarta posição, com 41 pontos. O São Paulo é sexto, com 38.

Os dois times foram para o Choque-Rei com escalações alternativas, já de olho nas decisões pela Libertadores no meio da semana, quando só interessa a vitória. O Palmeiras tem a missão mais complicada. É preciso uma vitória por dois gols de diferença, contra o Botafogo, no Allianz Parque, na quarta-feira. Um triunfo por diferença mínima levará o jogo para os pênaltis.

Já o São Paulo precisa de uma vitória simples contra o Nacional, no MorumBis, na quinta. Na ida, o time tricolor segurou os uruguaios, em jogo que ficou zerado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nos minutos iniciais, as equipes criaram bem. No lado são-paulino, o esforço pesou para Ferreirinha, que sentiu lesão e deu lugar a Patryck aos dez minutos, já alterando o esquema com três zagueiros montado pelo auxiliar Maxi Cuberas.

O Palmeiras utilizou o clássico para dar ritmo a Estêvão e Zé Rafael, que voltam de lesões. Com sede de fazer a diferença na oportunidade em que apareceu como titular, Flaco López era o palmeirense que mais buscava opções para finalizar.

Essa postura fez parecer que São Paulo se defenderia como fez contra o Nacional, quando sequer deu um chute a gol. Mas a equipe conseguiu aproveitar espaços entre as duas primeiras linhas palmeirenses e chegou a assustar o gol de Weverton.

O primeiro tempo fechou com boa produtividade das equipes, ainda que baixa eficiência. O confronto mostrou qualidade dos elencos dos dois times, que, mesmo com escalações mistas, protagonizaram uma disputa acirrada e em alto nível.

O Palmeiras, porém, não queria o equilíbrio no segundo tempo, e começou sufocando o São Paulo. As chances continuavam carentes de boas finalizações até Flaco López cumprir o ofício de centroavante e aparecer no lugar certo após chute mascado de Zé Rafael e abrir o placar.

Maxi Cuberas tentava reagir, com entrada de titulares como Luciano e Lucas, mas qualquer reação imediata se tornou impossível. O garoto Patryck uma bola com Estêvão pelo alto, mas caiu com o rosto no chão, desacordado.

Ele precisou de atendimento de ambulância no gramado. O lateral saiu de campo já consciente, em uma ação rápida, de quatro minutos, e foi levado ao Hospital Albert Einstein do Morumbi.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Retomado o jogo, o São Paulo conseguiu, enfim, colocar em prática sua reação. Lucas deu velocidade ao time, com jogadas individuais. Foi a qualidade de Luciano, com chute de fora da área, que conseguiu empatar a partida. Os dois foram os focos de qualidade de um São Paulo que precisou adaptar-se com os jogadores que estavam disponíveis.

Pouco tempo depois, a defesa são-paulina foi pega desprevenida, em um polêmico lance que acabou com gol de Lázaro, com assistência de Felipe Anderson. Raphael Claus, porém, foi ao VAR e interpretou que Flaco Lopez atrapalhou a visão do goleiro Rafael. O argentino estava impedido, e o gol foi anulado.

O clima de tensão tomou o clássico, com gritos de “vergonha” por parte da torcida palmeirense. O empate afastava ambas as equipes dos líderes, e o jogo ficou acelerado e sob tensão.

Já na janela de 11 minutos de acréscimos, Luciano, fora de função, na defesa, deu um bote infantil ao ser driblado por Felipe Anderson e recebeu vermelho. O Palmeiras viu a oportunidade para pressionar ainda mais, tentando desequilibrar novamente. O São Paulo podia apenas buscar o ataque com lançamentos para Calleri.

No último lance da partida, Rony insistiu na pressão com um cruzamento para Flaco López. O camisa 42, no lugar certo, subiu e cabeceou, tirando de Rafael e Arboleda, que tentavam disputar a bola com ele.

Confirmada a vitória palmeirense, mais de um foco de confusão se instaurou no gramado e no túnel dos vestiários.

Retrospecto

Este foi o quarto Choque-Rei de 2024. Todos até então tinham terminado em empates. O primeiro, na abertura da temporada, com a Supercopa do Brasil, vencida pelo São Paulo nos pênaltis. No Paulistão, 1 a 1 no MorumBis, que também foi palco de outro 0 a 0, pelo Brasileirão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ano passado, os times até empataram no Paulistão, mas o clássico foi sinônimo de emoção no restante do ano. O Palmeiras ganhou ambos no Brasileirão, por 2 a 0, no MorumBis, e uma goleada por 5 a 0, no Allianz. As equipes ainda se cruzaram nas quartas de final da Copa do Brasil, vencida pelo São Paulo, que derrotou o rival nos dois jogos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 SÃO PAULO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Zé Rafael (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Rony) e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro (Maurício) , Estevão (Felipe Anderson) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO – Rafael; Moreira (Lucas Moura), Arboleda, Ferraresi e Sabino; Bobadilla, Rodrigo Nestor (Luiz Gustavo), Michel Araújo (Luciano), Wellington Rato e Ferreirinha (Patryck) (Alan Franco); André Silva (Calleri). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

GOLS – Flaco López, aos 9, Luciano, aos 27, e Flaco López, aos 56 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Sabino e Luciano (São Paulo); Vitor Reis, Gustavo Gómez e Marcos Rocha (Palmeiras).

CARTÕES VERMELHOS – João Martins (auxiliar do Palmeiras) e Luciano (São Paulo).

ÁRBITRO – Raphael Claus (Fifa-SP).

RENDA – R$ 3.635.550,69.

PÚBLICO – 35.791 presentes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).