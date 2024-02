Flaco López anota no fim e define terceira vitória seguida do Palmeiras

Flaco López foi o nome do Palmeiras diante do Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. O argentino entrou no segundo tempo e resolveu a partida ao fazer o gol que garantiu a terceira vitória consecutiva da equipe alviverde no Campeonato Paulista no fim da partida no Nabi Abi Chedid.

Com titulares poupados para a Supercopa do Brasil, os reservas foram utilizados por Abel Ferreira, mas deixaram a desejar. Apenas os primeiros minutos do jogo se mostraram positivos, depois foi nítida a queda de rendimento. As atuações exibem um problema reiterado de elenco da equipe alviverde que assombra o português, cujo desejo é contar ao menos com mais quatro reforços para 2024.

Flaco López marcou o gol da vitória do Palmeiras – Foto: Fábio Moreira Pinto / AGIF – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

O Palmeiras lidera o Grupo B do Paulistão, com 10 pontos. Já o Red Bull Bragantino aparece na liderança do Grupo C, com quatro pontos, tendo Corinthians e Mirassol próximos na tabela.

Os reservas do Palmeiras começaram o jogo a fim de mostrar serviço. O time alviverde se impôs no campo de ataque e causou uma sequência de lances perigosos. O Red Bull Bragantino teve dificuldades para emplacar trocas de passes e tentou se aproveitar de desatenções causadas pela falta de entrosamento da defesa palmeirense.

Apesar do início promissor, aos poucos o Palmeiras diminuiu o ritmo e viu o Red Bull Bragantino equilibrar as ações do jogo a partir da metade do primeiro tempo. Insatisfeito, Caixinha decidiu fazer uma mudança tática na equipe do interior ainda aos 30 minutos, tirando o zagueiro Lucas Cunha e colocando o meia Jadsom. Assim, foi desfeita a linha de três defensores e o meio de campo ficou mais fortalecido.

A alteração feita no Red Bull Bragantino provocou uma melhora no desempenho dos donos da casa, que passaram a dominar o duelo. As melhores oportunidades ainda ficaram concentradas em desatenções alviverdes, mas o conjunto de Bragança Paulista mostrou que seu time titular é superior ao reserva do Palmeiras.

Em um balanço, a atitude coletiva, na etapa inaugural, deixou o Palmeiras mais perto de abrir o placar. Jhon Jhon, Fabinho, Caio Paulista e Luan tiveram atuações positivas. Luís Guilherme, ainda muito tímido, deixou a desejar e falhou em lances simples. A percepção de Caixinha sobre o domínio alviverde sobre o meio-campo permitiu ao Red Bull Bragantino equilibrar a partida e se tornar mais agressivo no campo de ataque. No entanto, faltou às duas equipes repertório para criar alternativas para fazer o gol.

Na volta do intervalo, o jogo continuou mais afeito ao time do Red Bull Bragantino. Mas Caio Paulista teve uma chance incrível desperdiçada ao ficar frente a frente com o goleiro Cleiton. Abel, então, mexeu no time, tornando-o mais ofensivo, mas em campo o time da casa continuou mais perigoso. Porém, a insistência em jogadas pelos lados e cruzamentos para a área tornaram a missão mais simples para a defesa palmeirense.

O que havia de bom no primeiro tempo se perdeu na etapa complementar na equipe do Palmeiras. O time não se encontrou em campo e ficou muito mais próximo de levar um gol do Red Bull Bragantino. Sem grandes opções no banco, Abel esteve de mãos atadas.

Uma das poucas soluções adotadas pelo português foi colocar Flaco López como referência no ataque no lugar de Breno Lopes. O argentino chamou os holofotes para si e mostrou um perfil brigador, incomum ao seu estilo. Foi dele o único gol do jogo. Aos 44 minutos, em jogada trabalhada pelo lado direito, Garcia cruzou e López apareceu para cabecear, seu principal atributo, e garantir o terceiro triunfo seguido do Palmeiras no Paulistão.

O Palmeiras economizou sua energia para a disputa do primeiro título da temporada. No domingo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, tem pela frente o rival São Paulo na defesa pelo título da Supercopa. Já o Red Bull Bragantino entra em campo mais cedo, às 11h, para medir forças com o Santo André, no ABC, pela quinta rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 x 1 PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Léo Ortiz, Lucas Cunha (Jadsom) e Luan Cândido; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Vitinho (Talisson), Helinho (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Laquintana). Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Garcia, Luan, Naves e Vanderlan; Moreno, Fabinho (Gabriel Menino) e Jhon Jhon (Murilo); Caio Paulista (Richard Ríos), Luís Guilherme (Estêvão) e Breno Lopes (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Flaco López, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Juninho Capixaba (Red Bull Bragatnino), Garcia, Fabinho e Gabriel Menino (Palmeiras).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

PÚBLICO – 6.589 torcedores.

RENDA – R$ 317.465,00.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.