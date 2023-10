Esporte Fiorentina vence Napoli no Diego Armando Maradona e rouba vaga no G-4 do Italiano

A Fiorentina venceu o atual campeão italiano Napoli por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Diego Armando Maradona, casa dos napolitanos, e roubou o lugar do adversário no G-4. Com a vitória no encerramento da oitava rodada da liga nacional, o time de Florença assumiu a quarta colocação, com 17 pontos, mesma pontuação da terceira colocada Juventus. O Napoli, por sua vez, caiu para o quinto lugar, com 14 pontos. Foi a segunda derrota seguida dos napolitanos jogando diante de sua torcida em uma semana. Antes, perderam por 3 a 2 para o Real Madrid na segunda rodada da Liga dos Campeões.

Josip Brekalo colocou a Fiorentina na frente logo no início, ao chutar por entre as pernas do goleiro do Napoli, Alex Meret. Em seguida, Victor Osimhen empatou com um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Giacomo Bonaventura, meio-campista com quatro gols e duas assistências no Italiano, marcou o segundo gol da Viola no meio do segundo tempo, após uma assistência acidental de Alfred Duncan. Vindo do banco, Nico Gonzalez selou a vantagem para a Fiorentina ao finalizar um contra-ataque nos acréscimos do segundo tempo.

Em outro jogo do dia, Romelo Lukaku fez mais uma boa partida pela Roma e marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Cagliari, chegando aos sete gols e oito partidas com a camisa romanista. “Muitas coisas foram faladas sobre mim, mas eu trabalhei duro antes do início da temporada”, afirmou o belga, que teve uma saída polêmica da Inter de Milão ao fim da temporada passada. O resultado deixa a Roma em décimo lugar, com 11 pontos, e o Cagliari na lanterna, com dois.

A notícia ruim para a equiep da capital italiana foi sobre Dybala, que saiu da partida no primeiro tempo com um problema no joelho esquerdo. Como ele perdeu longos períodos da temporada passada devido a lesões, a situação gera preocupação no técnico José Mourinho. Fora Lukaku, Aouar e Belotti também foram às redes pela Roma. O único gol adversário foi marcado por Nandez.

Também neste domingo, a Lazio venceu a Atalanta por 3 a 2 e subiu para o 13º lugar, com 10 pontos, enquanto a equipe adversária ficou em sexto, com 13. Já o sétimo colocado Monza, com 12, fez 3 a 0 na Salernitana, e o Frosinone, dono da oitava posição, também com 12, superou o Hellas Verona por 2 a 1.