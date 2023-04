Fiorentina vence em Milão e Inter acumula terceira derrota seguida no Italiano

A Fiorentina conseguiu um importante resultado ao derrotar a Inter por 1 a 0, neste sábado, em Milão, pelo Campeonato italiano. Com o resultado, a equipe do treinador Vincenzo Italiano chegou aos 40 pontos, ocupa a oitava colocação, e segue ainda com chances de buscar uma vaga para os torneios europeus. O gol que decretou o triunfo saiu no segundo tempo e foi assinalado por Bonaventura.

Com três derrotas seguidas a Inter segue estacionada nos 50 pontos e já vê a sua condição de terceira colocada ameaçada pelo Milan que aparece logo atrás com 48 na tabela.

Em meio à má fase, a Inter tem uma semana difícil para se reabilitar. Na terça, desafia a Juventus, em Turim, pela semifinal da Copa da Itália. No final de semana, o compromisso é com a Salernitana pelo Italiano e no dia 11, a equipe muda o foco novamente para enfrentar o Benfica, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Na partida deste sábado, a vitória foi definida com um gol aos oito minutos da etapa final. Após escanteio, Arthur Cabral cabeceou firme e o goleiro Onana espalmou. A sobra ficou com Bonaventura, que mandou para as redes e garantiu mais três pontos para a Fiorentina na classificação.

No outro jogo deste sábado, a Atalanta conseguiu uma importante vitória como fora de casa diante da Cremonese. De Roon marcou no último minuto da primeira etapa para os visitantes. O empate veio em cobrança de pênalti de Ciofani logo na volta do intervalo. Jérèmie Boga decretou a virada aos 27 minutos e, com um gol nos acréscimos, Lookman garantiu o triunfo de 3 a 1.

A Atalanta em os mesmos 48 pontos do Milan na classificação, mas aparece em quinto pelos critérios de desempate. Já a Cremonese continua mal das pernas, soma apenas 13 pontos e ocupa a lanterna do Campeonato Italiano.