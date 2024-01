Fiorentina vence Bologna nos pênaltis e garante vaga nas semifinais da Copa da Itália

A Fiorentina está nas semifinais da Copa da Itália. A classificação na disputa por pênaltis veio após empate sem gols diante do Bologna. O 0 a 0 persistiu durante a prorrogação e, nas cobranças de penalidades, a vaga foi garantida pelo placar de 5 a 4. O jogador Porsch desperdiçou o seu chute mandando a bola por cima do travessão e Maxime López definiu a permanência de sua equipe.

Hexacampeã da competição, a equipe de Florença busca o heptacampeonato. Após a definição da vaga, os jogadores da Fiorentina foram fazer a festa junto à torcida nas arquibancadas do estádio Artemio Franchi.

Mesmo jogando sob o apoio de sua torcida, a Fiorentina não conseguiu transformar o mando de campo em seu aliado nos primeiros 45 minutos. Embalado por ter eliminado a Inter de Milão nas oitavas de final, o Bologna apostou em uma estratégia mais cautelosa e conseguiu frear o ímpeto dos donos da casa.

Na melhor chance da primeira etapa, a Fiorentina quase marcou em jogada iniciada por Kayode. Ele fez um levantamento da direita com perigo para a conclusão de Lucas Beltrán. A bola ganhou altura e passou muito perto do travessão do goleiro polonês Skorupski.

No segundo tempo, o Bologna voltou com uma postura mais ofensiva e o jogo ficou franco, com as duas equipes criando mais chances de gol. No fim do jogo, a Fiorentina aumentou a pressão e quase definiu a classificação nos acréscimos. Martínez Quarta cabeceou livre na pequena área, mas Skorupski fez a defesa e levou o duelo para a prorrogação.

O panorama do tempo regulamentar se manteve durante os trinta minutos do tempo extra. Desgastados em campo, o 0 a 0 se manteve e a final foi para os pênaltis. Após Porsch errar sua cobrança, Maxime López transformou o estádio em um caldeirão convertendo a sua cobrança e definindo a disputa em 5 a 4 para a Fiorentina.