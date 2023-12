Fiorentina elimina Parma nos pênaltis e avança na Copa da Itália

Em um jogo longo e decidido somente nos pênaltis, a Fiorentina eliminou o Parma nas oitavas de final da Copa da Itália, nesta quarta-feira. O duelo teve ares dramáticos porque o Parma abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas o time de Florença buscou o empate aos 44 minutos do segundo tempo, forçando a disputa da prorrogação e das penalidades.

Ao longo dos 120 minutos, os dois times empataram por 2 a 2. Nos pênaltis, a Fiorentina levou a melhor por 4 a 1. Cristiano Biraghi, Lucas Beltran, Nikola Milenkovic e Christian Kouame converteram as cobranças dos anfitriões, enquanto Hernani anotou a única penalidade certa dos visitantes – Drissa Camara e Dennis Man desperdiçaram para o Parma.

No tempo normal, o Parma começou melhor e marcou dois gols num intervalo de apenas dois minutos. Bernabe abriu o placar aos 21 e Bonny ampliou aos 23. A reação dos donos da casa veio apenas depois do intervalo e com certa dose de sofrimento. Nzola descontou aos 38 minutos do segundo tempo. E Sottil igualou tudo em cobrança de pênalti aos 44 da etapa final.

As duas equipes passaram em branco durante os 30 minutos da prorrogação. E o duelo precisou ser decidido nas penalidades, com ampla eficiência da Fiorentina. O triunfo garantiu a equipe de Florença nas quartas de final da Copa da Itália – o futuro adversário ainda não foi definido.

Além da Fiorentina, a Lazio também está garantida nas quartas. Os demais classificados só serão conhecidos nos dias 19 e 20 deste mês e no início de janeiro. As quartas estão agendadas para o dia 9 do primeiro mês de 2024.