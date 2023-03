Fiorentina derrota Milan por 2 a 1 em duelo do Campeonato Italiano

Com dois gols na etapa final, a Fiorentina derrotou o Milan, por 2 a 1, neste sábado, em Florença, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time da casa chegou aos 31 pontos e pulou para a 12ª colocação, enquanto o Milan permanece com 47, em quarto lugar.

A partida foi marcada pela homenagem feita ao zagueiro Davide Astori, morto há cinco anos. A bola parou de rolar, aos 13 minutos, número da camisa que o atleta usava. Público, atletas e treinadores bateram palmas e se emocionaram.

O primeiro tempo foi todo da Fiorentina, que concentrou suas principais jogadas pelo lado direito com Ikone. Mesmo sem conseguir muitas finalizações, o time da casa acumulou escanteios e com isso aumentou a pressão sobre a equipe do Milan.

Aos 25 minutos, a maior oportunidade do primeiro tempo. Em mais uma saída errada de bola do Milan, a Fiorentina foi rápida na troca de bola e Igor Julio fez ótima assistência para Bonaventura. O placar só não foi aberto porque Tomori salvou em cima da linha.

Encurralado em seu campo, o Milan só foi assustar a Fiorentina, aos 32 minutos. Ismael Bennacer fez belo lançamento para Giroud. O atacante francês não deixou a bola cair e bateu bonito para defesa de Terracciano.

O segundo tempo foi mais intenso. Logo aos dois minutos, Ikone escapou pela direita e foi derrubado por Tomori. Pênalti, que Nicolás González bateu com enorme categoria: 1 a 0.

O gol incendiou o jogo. O Milan foi para cima e quase empatou com Giroud e Theo Hernandez, aos oito e 12 minutos. Em ambos os lances, Terracciano foi muito bem.

A Fiorentina não se acovardou e mostrou-se perigosa nos contra-ataques. O brasileiro Dodo, em jogada individual, invadiu a área e quase fez o segundo gol. Maignan realizou boa defesa.

Aos 21 minutos, o veterano Ibrahimovic entrou em campo com a missão de reforçar o setor ofensivo do Milan. Com sua presença de área, o sueco agitou a defesa adversária. Aos 32 minutos, o juiz marcou pênalti por causa de mão na bola de Arthur Cabral. Mas o VAR impugnou o lance com correção, porque a bola bateu claramente na cabeça do atacante brasileiro da Fiorentina.

Nos minutos finais, o Milan concentrou bolas altas na tentativa de acionar Ibrahimovic, coisa que não aconteceu. O time da casa mostrou organização e definiu a fatura, aos 41 minutos, em um contra-ataque sensacional. Dodô disparou pela direita e cruzou com perfeição para o gol de cabeça de Jovic: 2 a 0.

O Milan ainda descontou com uma belíssimo gol de Theo Hernandez, que acertou uma bomba no ângulo superior direito de Terracciano, aos 49 minutos.