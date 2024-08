Final da ginástica vencida por Rebeca tem virada de mesa e novo pódio; veja como ficou

O pódio da final na disputa do solo na ginástica artística sofreu uma mudança e tem uma nova medalhista de bronze na Olimpíada de Paris-2024. A romena Ana Maria Barbosu protagonizou uma reviravolta envolvendo uma outra ginasta compatriota, Sabrina Voinea, a americana Jordan Chiles e até a lenda da modalidade, Nadia Comaneci.

A Federação Romena de Ginástica (FRG) comunicou neste sábado que a Federação Internacional de Ginástica (FIG) acatou um pedido de revisão feito pela atleta Ana Maria Barbosu para alterar a nota de Jordan Chiles, tirando a ginasta dos Estados Unidos do pódio na prova do solo.

“A Federação Romena de Ginástica (FRG), após um esforço coletivo de cinco dias e quatro noites, comunica que o pedido registrado por Ana Maria Barbosu é parcialmente aceito”, diz o começo do texto. A FRG explica que a contestação que poderia ser feita por Chiles sobre manter o seu terceiro lugar foi entregue com um minuto de atraso e, segundo as regras estabelecidas pelo Regulamento Técnico da FIG, é considerada sem efeito.

Ou seja, Jordan Chiles perdeu a oportunidade de argumentar ao seu favor e tentar manter sua medalha de bronze. Neste caso, a prata de Simone Biles, também dos EUA, e Rebeca Andrade, com o ouro, não serão alteradas.

A decisão acabou desmanchando o elogiado pódio do solo formado por três ginastas negras, com Rebeca, Biles e Chiles. A premiação gerou uma das melhores fotos desta Olimpíada, com as duas americanas fazendo reverência à brasileira, campeã olímpica, no centro da imagem.

ENTENDA O PEDIDO DE REVISÃO DE NOTA

Ana Maria Barbosu terminou a disputa do solo ainda na terceira posição e chegou a comemorar sua medalha de bronze na Bercy Arena. Acontece que poucos minutos depois, a equipe de arbitragem da modalidade revisou a apresentação de Jordan Chiles e aumentou a nota de 13,666 para 13,766, contra os 13,700 de Barbosu. A romena deixou a arena chorando com a mudança e foi amparada por sua equipe.

Ao mesmo tempo que Ana Maria pediu revisão de sua nota, a compatriota Sabrina Voinea também queria um aumento na sua apresentação. A atleta ganhou o apoio de Nadia Comaneci, uma das maiores ginastas de toda a história, que fez uma campanha nas redes sociais para que Sabrina tivesse sua nota aumentada e ultrapassasse tanto Ana Maria Barbosu quanto Jordan Chiles.

Voinea também terminou a prova com 13,700, mas em comparação com Ana Maria, terminou atrás dela por conta do critério de desempate, que é o grau de dificuldade imposto em cada uma das apresentações.

Confira como ficou a classificação final do solo após as revisões de nota:

Rebeca Andrade (Brasil): 14,166

Simone Biles (EUA): 14,133

Ana Barbosu (Romênia): 13,700 – desempate pelo grau de dificuldade da prova

Sabrina Maneca-Voinea (Romênia): 13,700 – pedido negado pela FIG e nota mantida

Jordan Chiles (EUA): 13,666 – nota reduzida de 13,7666 para 13,666

Alice D’Amato (Itália): 13,600

Rina Kishi (Japão): 13,166

Yushan Ou (China): 13,000

Manila Esposito (Itália): 12,133