Final da Euro feminina tem recorde de audiência e supera eventos da família real

A dramática vitória da Inglaterra sobre a Alemanha por 2 a 1 na final da Eurocopa feminina, no domingo, bateu recordes de audiência no Reino Unido: 17,4 milhões de pessoas assistiram ao jogo pela televisão. A decisão teve a maior audiência de uma partida de futebol feminino na história da TV britânica e foi o evento televisivo mais assistido neste ano.

O então recorde de audiência neste ano havia sido a transmissão das celebrações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II, em junho, quando 13,4 milhões de pessoas assistiram aos eventos. “Estamos incrivelmente orgulhosos de ter defendido o futebol feminino e emocionados por podermos trazer um momento esportivo tão especial ao público”, disse o diretor-geral da BBC, Tim Davie.

O público da final da Eurocopa feminina também registrou recorde, quando 87.192 torcedores estiveram no histórico estádio de Wembley para assistir ao duelo. Foi o maior público da história da Euro, levando em conta também o futebol masculino.

Com o título da Euro, a Inglaterra será adversária da seleção brasileira na Finalíssima, que coloca frente a frente a campeã do torneio europeu e a campeã da Copa América. Até então, o recorde de audiência do futebol feminino no Reino Unido havia sido obtido na derrota da Inglaterra para os Estados Unidos na semifinal da Copa do Mundo em 2019, quando 11,7 milhões de pessoas assistiram à partida.

Ella Toone e Chloe Kelly anotaram os gols da Inglaterra na inédita conquista da Eurocopa para o país. É o maior feito do futebol inglês desde a conquista da Copa do Mundo pela seleção masculina em 1966.