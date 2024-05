Filipinho estreia contra vice-campeão olímpico de surfe nos Jogos de Paris-2024

A Associação Internacional de Surfe (ISA) divulgou nesta quarta-feira a formação das baterias da primeira rodada dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. São 24 atletas em cada gênero, divididos em oito baterias de três surfistas cada uma. O primeiro de cada grupo avança às oitavas de final, e os outros dois disputam uma repescagem. A disputa olímpica do surfe acontece em Teahupo’o, no Taiti.

O Brasil terá seis representantes na Olimpíada. Luana Silva, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb participam da chave feminina, e Filipe Toledo, o Filipinho, Gabriel Medina, e João Chianca, o Chumbinho, estão na disputa masculina.

O destaque da chave masculina é o confronto entre o bicampeão mundial Filipinho (2022 e 2023) e o japonês Kanoa Igarashi, vice-campeão olímpico em Tóquio-2020. Entre as mulheres, Taitana Weston-Webb terá pela frente Molly Picklum, da Austrália, e Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, na quarta bateria. A americana é atual líder do Circuito Mundial de surfe, e Picklum ocupa a terceira posição. A brasileira é a nova colocada.

Tainá Hinckel e Luana Silva duelam na mesma bateria, a sexta, ao lado da alemã Camila Kemp. Tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021), Gabriel Medina enfrenta Connor OLeary, do Japão, e Bryan Perez, de El Salvador. Chumbinho está na bateria de Ramzi Boukhiam, de Marrocos), e Billy Stairmand, da Nova Zelândia

Confira o chaveamento feminino do surfe em Paris-2024:

Bateria 1: Yolanda Hopkins (POR), Caroline Marks (EUA), Sarah Baum (AFS)

Bateria 2: Sol Aguirre (PER), Janire Etxabarri (ESP), Vahine Fierro (FRA)

Bateria 3: Anat Lelior (ISR), Sanoa Dempfle-Olin (CAN), Tyler Wright (AUS)

Bateria 4: Tatiana Weston-Webb (BRA), Molly Picklum (AUS), Caitlin Simmers (EUA)

Bateria 5: Johanne Defay (FRA), Brisa Hennessy (CRC), Candelaria Resano (NCA)

Bateria 6: Tainá Hinckel (BRA), Camila Kemp (ALE), Luana Silva (BRA)

Bateria 7: Nadia Erostarbe (ESP), Siqi Yang (CHN), Saffi Vette (NZL)

Bateria 8: Carissa Moore (EUA), Teresa Bonvalot (POR), Matsuda Shino (JAP)

Confira o chaveamento masculino do surfe em Paris-2024:

Bateria 1: Ethan Ewing (AUS), Tim Elter (ALE), Jordy Smith (AFS)

Bateria 2: Joan Duru (FRA), Jack Robinson (AUS), Matthew McGillivray (AFS)

Bateria 3: Alonso Correa (PER), Filipe Toledo (BRA), Kanoa Igarashi (JAP)

Bateria 4: Gabriel Medina (BRA), Connor OLeary (JAP), Bryan Perez (ESA)

Bateria 5: Ramzi Boukhiam (MAR), Billy Stairmand (NZL), João Chianca (BRA)

Bateria 6: Andy Criere (ESP), John John Florence (EUA), Alan Cleland (MAR)

Bateria 7: Kauli Vaast (FRA), Lucca Mesinas (PER), Griffin Colapinto (EUA)