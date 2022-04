Esporte Filipinho avança à final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de surfe

Novo líder do Circuito Mundial de surfe, o brasileiro Filipe Toledo avançou à final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial, na Austrália. Neste sábado, Filipinho dominou o local Ethan Ewing e venceu sua semifinal por 10,73 a 4,10. Ele busca sua primeira vitória numa etapa da temporada 2022.

O adversário de Filipinho na grande final em Bells Beach sairá do confronto australiano entre Callum Robson e Jack Robinson. A disputa desta segunda semifinal foi atrasada em razão das condições limitadas das ondas da praia australiana. O mar foi perdendo força ao longo deste sábado.

Na disputa da primeira semifinal do dia há havia número menor de ondas mais poderosas. Filipinho aproveitou o início da bateria, ainda com ondas medianas, para somar a maior parte dos seus pontos. Ewing pouco surfou. Só conseguiu manobras nos instantes finais da bateria, diante do menor número de oportunidades para surfar.

A falta de ondas era tanta que Filipinho decidiu trocar de prancha quando faltavam 13 minutos para o fim da bateria. E, mesmo assim, não sofreu maiores prejuízos. Seu adversário não somou nenhum ponto enquanto ele saía e voltava para o mar, a tempo de pegar duas ondas menores nos minutos finais da disputa.

O surfista brasileiro vai disputar a final em Bells Beach pela segunda vez consecutiva. A primeira foi em 2019 – a etapa não foi realizada em 2020 e 2021 em razão da pandemia de covid-19. Na ocasião, Filipinho foi superado na final por John John Florence.

Curiosamente, o brasileiro pode ter sua revanche contra o havaiano neste ano. Nas quartas de final, venceu o rival e, ao mesmo tempo, garantiu a liderança do Circuito Mundial ao fim desta etapa. Atual número quatro do mundo, ele ficará no topo mesmo em caso de derrota na final.