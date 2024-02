Filipe Toledo tem intoxicação alimentar e cai na repescagem em etapa de Pipeline

A temporada 2024 do Circuito Mundial de Surfe não começou da melhor forma para o bicampeão Filipe Toledo. O brasileiro sofreu uma intoxicação alimentar e acabou abandonando a repescagem, logo após a rodada de abertura da etapa de Pipeline, no Havaí. No total, seis surfistas do País avançaram à terceira fase.

Filipinho caiu na água pela primeira vez na quarta-feira, na bateria de abertura. Como havia sofrido o mal-estar na noite anterior, o brasileiro foi mal em sua estreia. Obteve apenas 1,77, contra 13,00 de Samuel Pupo e 9,27 de Shion Crawford. Na sequência, o atual bicampeão mundial desistiu de ir para a água participar da repescagem por ainda sentir os efeitos da intoxicação.

Na primeira fase, o Brasil foi representado também por Gabriel Medina, Deivid Silva, Yago Dora, Samuel Pupo, Caio Ibelli, Miguel Pupo e Italo Ferreira. Destes, Ibelli e Deivid Silva precisaram passar pela repescagem. Somente Deivid superou esta fase e entrou na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

Na terceira fase, o tricampeão mundial Gabriel Medina vai enfrentar o americano Crosby Colapinto, enquanto o campeão mundial e olímpico Italo Ferreira competirá com o sul-africano Jordy Smith. Deivid Silva terá pela frente o havaiano John John Florence, Miguel Pupo vai encarar o havaiano Imaikalani deVault, Yago Dora duelará com o australiano Jacob Willcox e Samuel Pupo enfrentará o também australiano Liam O’Brien.

Confira os demais confrontos da terceira fase:

Ethan Ewing (AUS) x Kelly Slater (EUA)

Ryan Callinan (AUS) x Jake Marshall (EUA)

Connor O’Leary (AUS) x Jackson Bunch (HAV)

Jack Robinson (AUS) x Ramzi Boukhiam (MAR)

Barron Mamiya (HAV) x Frederico Morais (PRT)

Griffin Colapinto (EUA) x Shion Crawford (HAV)

Ian Gentil (HAV) x Kanoa Igarashi (JPN)

Callum Robson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

Matthew McGillivray (AFR) x Eli Hanneman (HAV)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Kade Matson (EUA)