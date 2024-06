Filipe Luis assume o comando do sub-20 do Flamengo após a saída de Mário Jorge

Filipe Luís é o novo treinador da equipe sub-20 do Flamengo. A decisão foi tomada após uma reunião entre o vice de futebol Marcos Braz, o presidente Rodolfo Landim, e o ex-lateral-esquerdo, que atualmente comanda a equipe sub-17 do clube carioca.

Com a mudança de categoria, Filipe Luís já terá um grande desafio pela frente: buscar o título do Mundial de Clubes. Ele chega para substituir Mário Jorge, que aceitou uma oferta para trabalhar na Arábia Saudita, e vai comandar os garotos do Ninho no confronto diante do Olympiakos, da Grêcia, no dia 24 de agosto. A final do torneio será disputada no Maracanã.

No clube desde 2019, o ex-lateral teve a chance de disputar duas edições do Mundial como atleta. Na primeira, o Flamengo chegou à decisão, mas terminou como vice-campeão ao ser derrotado pelo Liverpool na prorrogação. Em 2023, a equipe carioca caiu ainda na semifinal ao ser superada pelo Al-Hilal.

Antes de iniciar o seu ciclo na nova categoria, Filipe Luis tem uma decisão pela frente no sub-17. O time carioca está na final da Copa Rio e, após vencer o primeiro jogo, enfrenta o Vasco na partida de volta, em São Januário. O compromisso está marcado para esta segunda-feira.

Depois disso, ele já assume a nova função. Neste curto período, o novo treinador deve intensificar os treinamentos para conhecer os novos atletas e implantar a sua filosofia de trabalho para a disputa do Mundial.