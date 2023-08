Filho de Neymar completa 12 anos arrasando no inglês, morando em Barcelona e longe dos gramados

Davi Lucca da Silva Santos completa 12 anos nesta quinta-feira, dia 24. Nascido em 2011, o primeiro filho de Neymar impressionou a imprensa em Riad com sua desenvoltura em uma entrevista dada em inglês na Arábia Saudita para comentar sobre a ida de seu pai para o Al-Hilal. Além disso, cada vez mais, o jovem vem aparecendo mostrando sua rotina, sua vida e se prepara para ganhar a primeira irmã.

Assim como Neymar, Davi Lucca também não mora no Brasil. Desde 2021, o jovem vive com a mãe, Carol Dantas, o padrasto, Vinicius Martinez, e o irmão mais novo, Valentim, em Barcelona. De acordo com a família, a mudança para a Espanha era um sonho familiar e também um desejo para que Davi tivesse uma vida mais “norma” e próxima do pai na Europa. Apesar de ser acompanhado de perto desde os primeiros momentos, o primogênito de Neymar vem chamando cada vez mais a atenção pela postura nas redes sociais. Ele deixa a infância para ganhar a adolescência.

Em sua primeira ação na Arábia Saudita ao lado do pai, o jovem mostrou segurança ao analisar, em inglês, a ida de Neymar para o país e o que espera dos dois anos em que o brasileiro será o camisa 10 do time saudita.

“Vai ser uma nova experiência. Vamos tentar fazer as pessoas mais felizes e tentar mudar a liga. A liga está crescendo e os outros times também. É incrível ver que as pessoas realmente têm algo importante com meu pai e me sinto muito feliz vendo isso”, disse Davi Lucca.

Apesar de estar na Arábia Saudita após a ida de Neymar para o país, Davi Lucca não deve morar em Riad, diferentemente da irmã Mavie (que está chegando) e da namorada do pai, Bruna Biancardi,que se mudaram com o jogador. De acordo com a mãe de Davi, ele vai continuar morando em Barcelona. Por ora ao lado do pai, o garoto deve retornar para a Espanha antes do início do ano escolar.

VIDA FORA DOS CAMPOS

Mesmo tendo uma ligação familiar direta com um dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade, Davi Lucca nunca demonstrou interesse em seguir os passos de seu pai. Apesar de manter uma rotina de atividade física, os interesses do primogênito de Neymar estão fora do futebol.

Alguns anos atrás, o jovem chegou a postar nas redes que estava escrevendo um livro, assim como seu padrasto Vinicius Martinez, que é autor de um livro sobre paternidade. Vinicius também aproveitou a data comemorativa para homenagear Davi Lucca com um post no Instagram.

Além do livro que começou a escrever, o filho mais velho de Neymar é apaixonado por esportes eletrônicos. Quando mais jovem, Davi chegou a manter um canal na internet mostrando sua rotina e jogando games como Fortnite e Minecraft.

PADRINHO JOGADOR E INFLUÊNCIA DO AVÔ NO NOME

A relação de Davi Lucca com o futebol não se limita a Neymar. O jovem nasceu de forma prematura, de 34 para 35 semanas, e pegou toda a família do pai de surpresa. Na época, o jogador, então no Santos, foi liberado da concentração para acompanhar o nascimento do menino e levou junto Paulo Henrique Ganso, que depois se tornou o padrinho de Davi.

Diferentemente de seu pai, Davi Lucca não tem “Júnior” no nome, mas existe uma influência de seu avô na escolha do batismo. De acordo com Carol Dantas, a definição pela forma composta que o jovem é chamado é fruto de uma combinação com o avô paterno.

“Eu queria Davi e o pai dele Lucca. Jogador de futebol tem de mostrar que o filho tem nome de jogador de futebol, uma coisa diferente (risos). Eu aceitei Davi Lucca”, explicou a mãe.