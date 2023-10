Esporte Filho de Hortência, João Victor conquista a prata no hipismo adestramento do Pan de Santiago

Filho de Hortência, uma das maiores jogadoras de basquete do Brasil, o cavaleiro João Victor Marcari conquistou nesta quarta-feira a medalha de prata no hipismo adestramento dos jogos Pan Americanos de Santiago, no Chile. O ouro ficou com o equatoriano Julio Mendoza Loor. Anna Marek, dos Estados Unidos, levou o bronze.

Esta é a terceira medalha de João Victor em Jogos Pan Americanos, a primeira da prova individual estilo livre. Ele havia conquistado dois bronzes, em 2015 e 2019 no adestramento por equipes. Desta vez, levou o Brasil para o seu melhor desempenho da modalidade. Destaque também para Henderson Silva de Oliveira, que ficou em quinto, atrás também de Sarah Tubman, dos Estados Unidos.

João Victor superou também Orlando Facada, que conquistou o bronze, também na modalidade individual estilo livre, em 1983.

Com seu cavalo “Feel Good”, João Victor conseguiu arrancar uma impressionante nota 86,160 dos juízes na prova estilo livre. O ouro não veio por detalhe, já que o equatoriano Loor tirou 87.230.

BEISEBOL EM ALTA

A seleção brasileira de beisebol fez mais uma vítima no Pan. Nesta quarta-feira, derrotou o Panamá por 5 a 3 e se aproximou ainda mais na busca pela medalha inédita.

O Brasil vai decidir sua vaga na final contra o México, em duelo marcado para sexta-feira, às 15h (horário de Brasília. A equipe brasileiro disputa o Super Ronda, quadrangular que colocará o primeiro colocado na grande final, e ocupa a liderança com duas vitórias.