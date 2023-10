Filho de 4 anos do zagueiro brasileiro Naldo morre após um mês internado por causa de acidente

Morreu nesta segunda-feira, dia 16, o filho do zagueiro brasileiro Naldo, do Antalyaspor, time da primeira divisão da Turquia. Davi, de apenas quatro anos, ficou cerca de um mês internado após sofrer acidente de carro, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi divulgada pelo clube turco, que emitiu uma nota oficial manifestando solidariedade à família do defensor brasileiro.

“Não esqueceremos de você, Davi! Recebemos com profunda tristeza a notícia da morte do filho de nosso jogador Naldo Pereira, Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Que Deus tenha misericórdia do pequeno Davi. Expressamos nossos sentimentos ao jogador Naldo e à sua família”, escreveu o Antalyaspor.

Davi estava hospitalizado desde o dia 7 de setembro. Segundo informação do jornal português A Bola, ele ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito envolvendo dois carros em uma moto. A mulher e o sogro de Naldo também estavam no veículo, mas sofreram apenas ferimentos leves.

O Sporting, clube de Portugal defendido pelo brasileiro entre 2015 e 2016, também lamentou a morte da criança, em nota publicada nas redes sociais. “Aos familiares e amigos, e em especial ao Naldo, as nossas mais sentidas condolências e muita força para ultrapassarem este momento de enorme dor.”

Naldo ganhou destaque jogando por Cruzeiro e Grêmio antes de se transferir para a Europa. No Velho Continente, acumulou passagens por Sporting, Granada, Bologna, Udinese, Espanyol e Krasnodar, da Rússia. Ele também jogou em clubes do interior paulista, como Ponte Preta e União São João, e também atuou na Arábia Saudita.