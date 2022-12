Filha de Pelé publica foto acompanhando Argentina x Croácia ao lado do pai

Kely Nascimento, uma das filhas de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, divulgou nas redes sociais que assistiu ao jogo entre Argentina e Croácia, nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo, junto a ele no Hospital Albert Einstein, onde está internado para tratamento de um câncer de cólon, em São Paulo.

A publicação foi feita nos stories do Instagram, onde Kely aparece segurando a mão do pai. Na imagem, também há dois gifs de Lionel Messi, principal jogador dos argentinos, que disputa sua provável última Copa. Antes de chegar ao Brasil para acompanhar o tratamento do Rei do Futebol, Kely chegou a estar no Catar a trabalho durante parte do campeonato.

O boletim médico mais recente de Pelé, divulgado na última segunda-feira, indicou que ele voltou a apresentar melhora clínica. “Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, disse o documento, assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares, todos do Einstein.

Desde que foi internado, jogadores e famosos publicam mensagens nas redes sociais pedindo a melhora e orações ao “Rei Pelé”. Entre eles, os atletas da seleção brasileira Rodrygo e Vinicius Junior e craque da França Mbappé.

No jogo do Brasil contra Camarões pela última rodada da primeira da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, no Lusail Stadium, uma enorme bandeira foi erguida pela torcida, desejando melhoras ao Rei. Os jogadores da seleção também levaram uma faixa para dentro do gramado após a partida diante da Coreia do Sul. Nela, havia uma foto de Pelé e seu nome.

A SAÚDE DE PELÉ

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, Edson já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.

No dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste. Constantemente, ele publica mensagens aos jogadores e agradecendo o carinho de todos na redes.