Esporte Figueirense acerta com o técnico Cristóvão Borges e renova com o goleiro Wilson

A quinta-feira foi movimentada no Figueirense com as primeiras novidades oficializadas do planejamento para a temporada de 2023. A grande notícia fica para a contratação do técnico Cristóvão Borges, que estava sem clube desde 2020, mas tem passagens por Bahia, Fluminense, Flamengo, Athletico-PR, Corinthians, Vasco e Atlético-GO.

Ao lado dele, também foi oficializada a chegada do auxiliar técnico português José Queiroz, de 42 anos. Os dois vão trabalhar, ao lado da diretoria, no planejamento e novas contratações para 2023. A pré-temporada tem início previsto para o dia 12 de dezembro.

A outra novidade fica por conta da renovação de contrato com o goleiro Wilson. O experiente camisa 1 passou recentemente por procedimento cirúrgico no ombro direito e ficará de fora dos gramados por seis meses, mas neste meio tempo será assistido pelo clube, que contará com ele na Série C do Campeonato Brasileiro.

Além disso, outros três jogadores foram oficializados como reforços: o goleiro Gabriel Gasparotto, o zagueiro Otávio Gut e o volante Robson Alemão. O goleiro tem 28 anos e estava defendendo o Mirassol. Já Otávio Gut foi destaque do XV de Piracicaba. Por fim, Robson chega ao Figueirense depois de defender as cores do Ferroviário-CE, durante a Série C deste ano.