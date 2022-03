Fifa proíbe participação da Rússia em competições e tira país da Copa do Mundo

A Fifa e a Uefa anunciaram na tarde desta segunda-feira a exclusão da seleção russa e de equipes do país das competições organizadas pelas entidades. A medida vem em resposta à guerra na Ucrânia e atende pedidos de importantes federações europeias. Assim, a seleção russa não seguirá disputando as Eliminatórias e está fora da Copa do Mundo do Catar.

“Na sequência das decisões iniciais adotadas pelo Conselho da Fifa e pelo Comitê Executivo da Uefa, cujas decisões previam a adoção de medidas adicionais, a Fifa e a Uefa decidiram hoje em conjunto que todas as equipes russas, quer sejam equipes representativas nacionais ou clubes, serão suspensas da participação em competições da Fifa e da Uefa até novo aviso”, informa a entidade máxima do futebol em nota.

“O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia. Ambos os presidentes (Gianni Infantino, da Fifa, e Aleksander Ceferin, da Uefa) esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente para que o futebol possa voltar a ser um vetor de unidade e paz entre os povos”, continuou a nota.

Ao longo dos últimos dias, desde que eclodiu o conflito no leste europeu, as seleções da Polônia, Suécia e República Checa – que disputariam com a Rússia uma vaga no próximo Mundial – manifestaram seu desejo de não jogar contra os russos. A seleção russa jogaria as semifinais da repescagem das Eliminatórias contra os poloneses, no final de março. O time vencedor do duelo enfrentaria, na fase decisiva pela vaga, o ganhador da partida entre os suecos e os checos. Com a nova decisão, a Polônia avança direto.

No domingo, a Fifa havia determinado que a Rússia estaria impedida de jogar em seu território nas partidas que fosse mandante. Além disso, estaria proibido o uso da bandeira e a execução de seu hino nacional. A decisão, vista como branda, recebeu fortes críticas de federações europeias filiadas à entidade.

Nesta segunda-feira, o presidente da Associação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, anunciou em suas redes sociais que a sugestão da Polônia de exclusão da Rússia da disputa por vaga na Copa havia recebido o apoio de outros países, como Inglaterra, Albânia, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Escócia, Suíça e País de Gales.

“Lutar pelo lado certo foi eficaz! Mostramos que a força está na solidariedade. Nós apenas agimos corretamente. Agora trata-se de ajudar a Ucrânia, o que faremos como Associação Polonesa de Futebol”, escreveu Cezary Kulesza após a nova determinação da Fifa.