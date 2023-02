Fifa presta condolências e se diz ‘em orações’ após terrremoto na Turquia e Síria

Jogadores de futebol, vôlei e de basquete estão entre as vítimas fatais do grave terremoto desta segunda-feira que deixou mais de 3,5 mil mortos na Turquia e na Síria. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, prestou condolências após a tragédia e revelou que a entidade está em “orações” pelo resgate dos desaparecidos.

Yilmaz Vural, goleiro do Malatyaspor, da segunda divisão turca, é uma das vítimas fatais. Christian Atsu e Onur Ergün, do Hantayspor estão desaparecidos. A equipe inteira de vôlei do Hatay (14 jogadoras) e outras seis do Malatya Metropolitan Belediyespor também estariam entre escombros. Do basquete, Nilay Aydogan é considerada desaparecida.

“Em nome da comunidade global do futebol, gostaria de estender minhas mais profundas condolências às famílias e amigos daqueles que perderam suas vidas nos terremotos na Turquia e na Síria”, afirmou Gianni Infantino, em nota oficial na Fifa.

“Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e com os feridos nesta tragédia”, seguiu. “Gostaríamos de expressar nossa solidariedade e apoio ao povo de ambos os países durante este período terrível.”

O forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria na madrugada desta segunda-feira e muitos esportistas brasileiros relataram o drama nos países, como Souza e Willian Arão.