Esporte Fifa muda local de jogo do Flamengo no Mundial e incomoda torcida no Marrocos

Ainda digerindo a dura decepção no Mundial de Clubes, a torcida do Flamengo que está acompanhando o time no Marrocos precisou encarar uma mudança de última hora na programação do torneio. A Fifa decidiu alterar o local da partida que vai decidir o terceiro lugar, no sábado.

Inicialmente, o jogo estava programado para o estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. Agora, por decisão da organização, a partida entre Flamengo e Al-Ahly será disputada em Tânger, a outra sede do Mundial. O estádio, que leva o nome da cidade, tem capacidade para receber 65 mil torcedores.

A decisão, segundo a Fifa, foi motivada pela preocupação com o gramado do Prince Moulay Abdellah, que receberia duas partidas seguidas no sábado. Assim, somente a final, entre Real Madrid e Al-Hilal, será realizada no estádio da capital marroquina.

Pela programação do torneio, haveria apenas 1h30min de diferença entre o fim do jogo do terceiro lugar e a final. A partida envolvendo o Flamengo está marcada para 12h30 (horário de Brasília) e a decisão terá início às 16h. Os horários foram mantidos.

A mudança de cidade trouxe incômodos tanto para os torcedores quanto para o próprio time do Flamengo, que se planejava para se transferir para Rabat, após fazer a partida da semifinal em Tânger. Muitos torcedores compraram pacote que dava direito aos jogos agendados para Rabat. Agora eles terão que voltar para a outra sede do torneio.

O Flamengo vai disputar a partida do terceiro lugar após sofrer forte decepção na terça-feira, ao ser derrotado pelo Al-Hilal por 3 a 2. A torcida sonhava com uma grande final contra o Real Madrid, que fez a sua parte e superou o Al-Ahly por 4 a 1, na quarta.