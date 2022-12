Fifa explica validação de gol polêmico do Japão e garante que bola não saiu

A Fifa se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira para explicar a validação do polêmico segundo gol do Japão na vitória por 2 a 1 sobre a Espanha, na quinta. O lance gerou polêmica porque o ângulo da imagem transmitida pela TV dava a sensação de que a bola teria saído pela linha de fundo quando Mitoma a alcançou, antes de cruzar para Tanaka colocar na rede.

De acordo com a entidade, determinados ângulos de filmagem podem confundir os espectadores, como ocorreu no caso da virada japonesa. Junto com o comunicado a Fifa publicou o imagem utilizada pela arbitragem de vídeo para revisar o lance, inicialmente invalidado pela arbitragem do gramado.

“O VAR revisou o segundo gol do Japão em sua vitória de 2 a 1 sobre a Espanha para determinar se a bola estava fora do campo. Os árbitros da partida utilizaram as imagens da câmera da linha do gol para comprovar se a bola ainda estava parcialmente na linha ou não. Outras câmeras podem oferecer imagens enganosas, mas, segundo as provas disponíveis, a bola não estava fora do campo”, diz o texto publicado pela entidade.

Segundo a regra, a bola precisa ultrapassar totalmente a linha de fundo para estar fora de jogo. A polêmica foi justamente a forma utilizada para inferir se havia ou não parte da circunferência da bola em uma direção perpendicular à linha de fundo.

Embora a Al Rihla, como é chamada a bola da Copa, seja equipada com sensores capazes de detectar se ela cruzou a linha de gol e de determinar o momento em que ela entra em movimento após um passe, tal recurso indica a posição da bola em relação às linhas de fundo e lateral. Por isso, há a necessidade de análise visual da arbitragem de vídeo.