Fifa confirma Palmeiras, Flamengo e Fluminense no Mundial de 2025; torneio será em junho

A Fifa confirmou neste domingo, em Jeddah, na Arábia Saudita, que o Mundial de Clubes de 2025, o primeiro com 32 equipes, será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, em meio ao calendário brasileiro, e garantiu a presença dos últimos três campeões da Copa Libertadores: Fluminense, Flamengo e Palmeiras.

Com isso, o trio brasileiro terá que ficar longe do país por até 29 dias. Ainda não se sabe como ficará o calendário brasileiro com ausências de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. O Brasil ainda poderá colocar um quarto classificado, desde que um time diferente desses três conquiste a Libertadores de 2024.

Essa, inclusive, será a única maneira de um país colocar mais de dois representantes no torneio. Outros dois times da América do Sul serão definidos através do ranking de clubes. Hoje, estariam classificados: River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina. Mas isso também pode mudar, desde que um deles vença o torneio continental do próximo ano.

O maior número de participantes será da Europa, com 12 vagas disponíveis, sendo que oito já estão ocupadas: Chelsea, Real Madrid e Manchester City.

No Mundial de 2025, as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro cada. O vencedor de cada grupo avança às quartas de final. A partir daí, o torneio será definido em fases eliminatórias até que o campeão seja conhecido.

Confira os times já classificados para o torneio:



Conmebol: Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Uefa: Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Manchester City (Inglaterra)

Confederação Asiática de Futebol: Al-Hilal (Arábia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Japão)

Confederação Africana de Futebol: Al Ahly (Egito) e Wydad Casablanca (Marrocos)

Concacaf: Monterrey (México), León (México) e Seattle Sounders (EUA).