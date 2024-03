Esporte Fifa condena violência no jogo em que atletas do Fenerbahçe brigaram com a torcida na Turquia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, condenou, nesta segunda-feira, as cenas de violência que aconteceram na vitória do Fenerbahce sobre o Trabzonspor por 3 a 2, na noite deste domingo, na Turquia. A invasão de campo provocou brigas entre os fãs, e atletas foram agredidos.

O mandatário da Fifa usou a sua conta no Instagram para se posicionar sobre os incidentes dizendo que situações como essas são “absolutamente inaceitáveis”. O dirigente pediu rigor na investigação e apelou às autoridades turcas para que os culpados sejam responsabilizados.

Os confrontos aconteceram depois que Batshuayi marcou o gol que selou a vitória de 3 a 2 a três minutos do fim do duelo, válido pela Superliga Turca. O resultado deixou o Fenerbahce a apenas dois pontos do líder do Galatasaray. Terceiro colocado, o atual campeão Trabzonspor tem remotas chances de brigar pelo título.

A polícia turca deteve 12 pessoas depois que torcedores do time da casa invadiram o campo inconformados com a derrota em seus domínios. Diante da cena de selvageria que tomou conta do gramado, alguns atletas do Fenerbahce reagiram às agressões.

O zagueiro Bright Asayi-Samuel deu um soco de direita na corrida que derrubou um invasor do campo. O atacante Michy Batshuayi acertou um torcedor que corria rápido em sua direção com um chute.

Posteriormente, a equipe de segurança ajudou os jogadores do Fenerbahce na saída até o vestiário. O incidente ocorreu poucos meses depois de o presidente do clube da primeira divisão, Ankaragucu, ter sido preso por agredir um árbitro após uma partida, o que levou a Federação Turca de Futebol a suspender brevemente os jogos da liga.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya afirmou ainda que, entre os detidos, estava uma pessoa que lançou um projétil contra o técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal. “A ocorrência de violência em campos de futebol não é aceitável”, escreveu em sua postagem.