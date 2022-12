Fifa, COI e federações do mundo todo prestam homenagens a Pelé

A morte de Pelé comove o mundo e é motivo de homenagens entre federações e entidades ligadas ao futebol e a outros esportes em todo o planeta. Em seu site, a Fifa define o Rei do Futebol como “imortal”, enquanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) classificou a morte de Pelé como “uma perda imensurável”. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), por sua vez, diz que ” a estrela do Rei, o primeiro 10″ já ilumina nossos céus.

“Eles o chamavam de ‘O Rei’, e seu rosto é um dos mais reconhecidos no futebol mundial. O homem em questão é, claro, Pelé, que já foi nomeado pela Fifa como o maior jogador do século 20”, escreveu a entidade máxima do futebol mundial. Em seu site, a Fifa ainda cita números, recordes e curiosidades sobre Pelé na carreira e em Copas do Mundo.

“Em 1970, Pelé foi nomeado a pessoa mais famosa do planeta, à frente de John Lennon, Papa Paulo VI, Paul McCartney, Muhammad Ali, Paul Newman, Rainha Elizabeth II, Neil Armstrong, Elvis Presley, Clint Eastwood, Elizabeth Taylor, John Wayne e Barbra Streisand”, recorda o texto.

Eleito o Atleta do Século em 1980 por jornalistas das 20 maiores publicações esportivas do mundo, e depois novamente em 1999 por representantes de 200 comitês olímpicos nacionais – mesmo sem nunca ter disputado uma Olimpíada -, Pelé também recebeu homenagem do COI nesta quinta-feira. “Uma perda imensurável. Obrigado por tudo que você fez pelo esporte, Rei Pelé! Descanse em paz”, destacou a entidade em uma rede social.

A Conmebol agradeceu o craque por colocar a América do Sul no topo. “Já ilumina o céu a estrela do Rei, o primeiro 10, o jogador com mais Copas do Mundo. Obrigado por colocar a América do Sul no topo”, diz postagem da entidade. “Sentiremos saudades. Sempre brilharás em nossos corações. Glória Eterna ao Rei”

As homenagens também estão sendo prestadas por federações nacionais de futebol do mundo todo. “Uma dor enorme, hoje o esporte chora muito, porque Pelé era o futebol”, afirmou o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina. “Graças a ele, este se tornou o jogo mais praticado e amado do mundo.”

A LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, e a Real Federação Espanhola de Futebol, também expressaram seu pesar. “Em sinal de respeito, será feito um minuto de silêncio em todas as partidas restantes da 15ª rodada da LaLiga Santander. O futebol profissional junta-se assim às expressões de pesar e luto pela morte de um dos grandes jogadores da história”, informou, em nota.

A Federação de Futebol Argentina (AFA) e do Uruguai (AUF) também enviaram condolências. “A AFA, através de seu presidente Claudio Tapia, lamenta o falecimento do lendário futebolista brasileiro Pelé, um dos melhores jogadores da história, e envia um caloroso abraço a seus entes queridos e a todo o Brasil”, escreveram os argentinos. “Ante o falecimento de Pelé, lenda do futebol mundial, a AUF saúda com profunda dor a CBF e todo o povo brasileiro neste momento difícil”, assinalaram os uruguaios.