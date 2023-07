Fifa atualiza ranking masculino e Brasil continua em 3º lugar; Argentina lidera

Sem novidades, a Fifa atualizou o ranking masculino de seleções nesta quinta-feira. O Brasil continua na terceira colocação, atrás da líder Argentina e da França, que ocupa o segundo lugar. O trio vem mantendo seu domínio na lista desde a primeira atualização do ano, realizada em abril.

As três seleções mantiveram a mesma pontuação da atualização anterior, feita em junho. Os argentinos somam 1.843,73, contra 1.843,54 dos franceses e 1.828,27 do time brasileiro. Inglaterra, Bélgica, Croácia, Holanda, Itália e Portugal e Espanha vêm logo na sequência, sem mudanças de ordem ou novidades no Top 10.

A primeira alteração aconteceu somente no 12º lugar, com o México subindo duas posições e se aproximando do Top 10. O time da América do Norte jamais ocupou colocação dentro desta restrita lista. Suíça e Marrocos perderam posições diante da subida mexicana e caíram uma posição cada.

A seleção do México foi a que mais entrou em campo no último intervalo entre as atualizações do ranking, com seis jogos. Desde o ranking de junho, o Brasil não entrou em campo. No total, a Fifa registrou 62 partidas envolvendo seleções desde a atualização passada, realizada em 29 de junho.

A próxima lista da Fifa, das seleções masculinas, será lançada no dia 21 de setembro.

Confira o Top 20 do ranking masculino de seleções da Fifa:

1º – Argentina, 1.843,73

2º – França, 1.843,54

3º – Brasil, 1.828,27

4º – Inglaterra, 1.797,39

5º – Bélgica, 1.788,55

6º – Croácia, 1.742,55

7º – Holanda, 1.731,23

8º – Itália, 1.726,58

9º – Portugal, 1.718,25

10º – Espanha, 1.703,45

11º – Estados Unidos, 1.674,48

12º – México, 1.665,59

13º – Suíça, 1.661,12

14º – Marrocos, 1.655,50

15º – Alemanha, 1.636,32

16º – Uruguai, 1.633,13

17º – Colômbia, 1.624,91

18º – Senegal, 1.612,61

19º – Dinamarca, 1.597,37

20º – Japão, 1.595,96