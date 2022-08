Fifa anuncia ‘comitê de normalização’ para intervir na federação de El Salvador

A Fifa anunciou nesta terça-feira que vai formar um “comitê de normalização” para intervir na federação de futebol de El Salvador, a FESFUT. A decisão foi tomada porque o Comitê Executivo inteiro e o secretário-geral da entidade salvadorenha foram suspensos pelo Comitê de Ética, Disciplina e Apelação pelo Instituto Nacional dos Esportes de El Salvador.

De acordo com a Fifa, o comitê de normalização vai gerir a FESFUT temporariamente. Entre suas tarefas está a gestão diária da entidade, a revisão dos seus estatutos e demais regulamentos, e a adequação da FESFUT às regras de compliance da Fifa e da Concacaf.

O comitê de intervenção deve também organizar e conduzir eleição para definir uma nova composição para o Comitê Executivo da FESFUT para um período de quatro anos. Outra medida será fazer uma auditoria completa das finanças da entidade para “criar mecanismos e processos que garanta a prática de ações de governança”.

Os integrantes do novo comitê de gestão da FESFUT serão escolhidos pela própria administração da Fifa em parceria com a Concacaf, que deve aprovar os nomes a serem apontados. A intervenção não tem data exata para ser finalizada, segundo a Fifa. Vai depender, segundo a federação internacional, do tempo necessário para aplicar as medidas adequadas na entidade de El Salvador.

A crise na FESFUT começou com a investigação sobre o presidente Hugo Carrillo, acusado de lavagem de dinheiro, ao lado de outros membros da antiga gestão da entidade. O escândalo causou até a paralisação do campeonato local e uma greve dos árbitros e assistentes.

Com a intervenção da Fifa, a seleção de El Salvador corre o risco de ser suspensa dos próximos torneios continentais, como a Copa Ouro e a Liga das Nações da Concacaf.