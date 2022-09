Fifa 23 terá Natália Lara como primeira narradora na versão brasileira do jogo

Em busca de aumentar a representatividade feminina no esporte e nos jogos, a EA Sports anuncia uma novidade nesta segunda-feira para o Fifa 23, próxima edição da sua franquia de sucesso. Natália Lara, narradora do grupo Globo, se junta a Gustavo Villani e Caio Ribeiro como parte do elenco de transmissão em português do Brasil no jogo.

Além disso, é um marco histórico para a indústria dos jogos. Natália será a primeira mulher da América Latina a ter sua voz inserida no Fifa. Na edição deste ano, ela terá o papel de interagir com Villani como “plantonista de estúdio”, responsável por anunciar os resultados dos demais jogos simultâneos durante as partidas dos modos Carreira e Torneio.

Essa é a primeira experiência de Natália em um videogame. Ela tem em seu currículo transmissões da Libertadores Feminina, da Superliga de Vôlei, Campeonato Italiano, entre outros. Quando trabalhou na ESPN e no Grupo Disney, se tornou a primeira mulher a narrar jogos da NBA, principal liga de basquete do mundo, no Brasil.

“Fazer parte do Fifa 23 é a realização de um sonho, de uma meta de vida e de carreira”, afirma a narradora. “É poder representar mulheres que são apaixonadas por games, por futebol e pelo Fifa. Sempre estivemos aqui jogando e, agora, a nossa voz também está presente.”

Além da inclusão de Natália no jogo, o Fifa 23 marca uma revolução para o futebol feminino virtual. Pela primeira vez, o jogo trará, a partir do seu lançamento, clubes de futebol feminino da França e da Inglaterra – além das seleções, que integram o rol de equipes desde o Fifa 16.

“Para a Electronic Arts é uma grande honra receber Natália Lara na estrelada equipe brasileira do Fifa. Com todo o seu talento como narradora e seus bordões irreverentes, Natália foi uma escolha natural e dá um toque muito especial às transmissões dos jogos”, diz Daniel Perassolli, líder da equipe de localização em português do Brasil na EA Madrid. “Estamos muito felizes com o resultado final e mal podemos esperar para que jogadores e jogadoras saibam de todas as notícias das demais partidas do dia por sua voz inconfundível.”

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e estará disponível mundialmente para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One em 30 de setembro. O acesso antecipado para FIFA 23 Ultimate Edition começa em 27 de setembro de 2022.