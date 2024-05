FIA reprova carros da Haas e pilotos vão largar dos boxes no GP de Mônaco

A equipe Haas foi reprovada na inspeção técnica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), ao fim do treino classificatório do GP de Mônaco de Fórmula 1, neste sábado. A decisão fará os dois pilotos da equipe, o alemão Nico Hülkenberg e o dinamarquês Kevin Magnussen, largarem dos boxes no domingo.

De acordo com a FIA, havia irregularidades nas asas traseiras de ambos os carros do time americano. A Haas confirmou a constatação de uma “falha técnica” nos monopostos. Como consequência, a FIA desclassificou os dois pilotos no treino classificatório. Daí a necessidade de partirem dos boxes no GP disputado nas ruas de Montecarlo.

Assim, Hülkenberg e Magnussen perderam o 12º e o 15º lugares obtidos no treino classificatório. A punição favoreceu diretamente os rivais, que conquistaram até duas posições no grid deste domingo.

O australiano Daniel Ricciardo, o canadense Lance Stroll e o espanhol Fernando Alonso galgaram uma colocação cada no grid, enquanto o americano Logan Sargeant, o mexicano Sergio Pérez, o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Guanyu Zhou subiram dois postos cada um.

O tradicional GP de Mônaco tem largada marcada para as 10 horas (horário de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de largada atualizado:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s270

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s424

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min10s518

4º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min10s542

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min10s567

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s621

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min10s858

8º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min10s858

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min10s948

10º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s311

11º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s285

12º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min11s482

13º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s563

14º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s019

15º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min12s020

16º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min12s060

17º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min12s512

18º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min13s028

Largam dos boxes:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min11s440

Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min11s725