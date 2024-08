FIA impõe novas regras para evitar críticas online e proteger comissários da Fórmula 1

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, usou as redes sociais nesta quarta-feira para emitir um comunicado antecipando algumas mudanças no Código Esportivo Internacional. A iniciativa se dá em uma tentativa de evitar críticas aos comissários das provas das competições organizadas pela entidade, o que inclui a Fórmula 1, que possam gerar uma onda de ódio na internet.

“Como parte da nossa luta contínua contra o abuso online, investigações recentes mostraram que existe uma ligação direta entre os comentários negativos dos condutores e membros das equipes e o aumento do ódio dirigido aos funcionários nas redes sociais. No último Conselho Mundial do Esporte a Motor, os membros aprovaram uma alteração na definição de má conduta dentro do Código Esportivo, após incidentes em que membros de alto nível do nosso esporte fizeram declarações a dirigentes que incitam o ódio”, diz parte do comunicado, divulgado por Sulayem em seu Instagram.

Sulayem declarou ainda apoio aos comissários e afirmou que a FIA não irá permitir qualquer tipo de represália aos comissários de provas. “Essa mudança vai garantir o suporte aos fiscais da FIA e demais voluntários que dedicam seus tempos à evolução do esporte, mantendo-o seguro e justo. Nossos fiscais precisam estar preparados para mostrar força no combate a essa forma de abuso. Eles terão meu suporte total, assim como do Código Esportivo, quando tomarem suas decisões. A FIA não vai permitir abusos de qualquer tipo dentro de nosso esporte”, completou.

Com a nova regra, os comissários poderão punir as equipes dependendo do teor das críticas, que possam causar uma onda de ódio na internet. Ou seja, a ideia tenta evitar que possíveis represálias partam de dentro da categoria. As medidas, no entanto, ainda não foram anunciadas oficialmente.

Enquanto isso, os pilotos se preparam para voltar às pistas na Fórmula 1 após a tradicional pausa de meio de ano. O retorno acontecerá no dia 25 de agosto, para o Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Park Zandvoort, “casa” de Max Verstappen, líder do Mundial de Pilotos.

Vencedor de sete das 14 corridas realizadas até aqui, Verstappen soma 277 pontos, contra 199 do segundo colocado, o britânico Lando Norris, da McLaren. Charles Leclerc, da Ferrari, é o terceiro, com 177.