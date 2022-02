Ferroviária derrota Inter e continua na briga com o São Paulo pela classificação

Com grande atuação do goleiro Saulo e um golaço de Netto, a Ferroviária derrotou a Inter de Limeira, por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Major Levy Sobrinho, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time de Araraquara não fez uma partida de encher os olhos, mas aproveitou as oportunidades para sair com a vitória.

Com o resultado, a Ferroviária chegou aos dez pontos, na terceira colocação do Grupo B, que tem o São Paulo com 11 e o São Bernardo com 14. O time de Araraquara quebrou uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer.

A Inter de Limeira, por sua vez, permanece na sua luta contra o rebaixamento no Paulistão. Com a derrota, ficou na lanterna do Grupo D, com sete pontos. O Água Santa tem sete, atrás de Guarani (10) e Corinthians (14).

O primeiro tempo foi truncado. Demorou para uma equipe sobressair e arriscar um pouco mais. A partida foi ganhar em emoção aos 28 minutos. Léo Duarte mandou a bola para dentro da área, Ronaldo desviou e Saulo fez um milagre com a ponta dos dedos. O castigo, no entanto, veio na sequência. Em bela jogada de contra-ataque, João Lucas cruzou para Bruno Mezenga fazer 1 a 0.

Mais recuada, a Ferroviária aproveitou a única chance que teve até então para sair na frente e quase fez o segundo com Gegê, que mandou para fora. Atrás do placar, a Inter teve que se soltar mais e desperdiçou duas chances com Ronaldo. Na primeira, o atacante mandou rente ao travessão. Em seguida, viu Saulo dar um desvio crucial para evitar o empate.

A pressão continuou até o apito do árbitro. Na última tentativa antes do intervalo, Xandão aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou firme. Bruno Leonardo tirou em cima da linha.

No segundo tempo, a Ferroviária voltou mais atenta, pressionou a Inter e fez o segundo aos 21 minutos, um golaço. Netto arriscou de longe e mandou no ângulo de Rafael Pin, que nada pôde fazer para impedir a obra prima do adversário.

Tudo indicava que a Ferroviária ganharia com certa tranquilidade, mas a Inter resolveu complicar as coisas. Geovane cruzou e o árbitro apitou pênalti após toque de mão de Tcharlles. Ronaldo bateu com perfeição para diminuir. O time da casa ainda pressionou no fim, mas acabou derrotado.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 1 X 2 FERROVIÁRIA

INTER DE LIMEIRA – Rafael Pin; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Lima (Thiago Alagoano), Jhony Douglas e Matheus Galdezani (Tito); Diego Tavares (Geovane), Osman (Renato Cajá) e Ronaldo. Técnico: Vinicius Bergantin.

FERROVIÁRIA – Saulo; Vidal (Bernardo), Bruno Leonardo, Didi e João Lucas; Guilherme Nunes (Rafael Luz), Gegê e Uillian Correia; Netto (Murilo Rangel), Orejuela (Hygor) e Bruno Mezenga (Tcharlles). Técnico: Elano.

GOLS – Bruno Mezenga, aos 29 minutos do primeiro tempo; Netto, aos 21, e Ronaldo (pênalti), aos 42 do segundo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS – Não houve.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).